Cimitero di Bonaria, 10 milioni per la rinascita 

Stop al degrado nel cimitero monumentale di Bonaria, con un intervento da quasi 10 milioni di euro per ridare l’antico splendore alla struttura. È stata approvata in Giunta la riqualificazione e il restauro, e sarà solo la prima fase, per far sì che sia risanata una delle parti storicamente più significative della città. La partenza dei lavori, salvo intoppi, dovrebbe essere per l’inizio del prossimo autunno.

La proposta è dell’assessore alla Mobilità e infrastrutturazione urbana, Yuri Marcialis: fa parte di un intervento complessivo da poco più di 13 milioni di euro. L’accordo prevede che gli interventi siano modulati e programmati, in modo che il cimitero possa rimanere sempre almeno parzialmente aperto ai visitatori. Un po’ come accade ora, dove è accessibile solo la parte alta.

La rinascita

I circa 10 milioni sono solo una parte degli interventi previsti nel cimitero di Bonaria. «A ottobre 2024 ha iniziato a cedere il costone superiore su via Ravenna», ricorda la vicesindaca Maria Cristina Mancini, che ha la delega per la gestione dei servizi cimiteriali. «Siamo intervenuti d’urgenza con oltre 500mila euro, lavori conclusi lo scorso 11 febbraio e che hanno consentito di riaprire la parte alta».

Nel frattempo, si è creata un’altra criticità: «Degli storni, che hanno ricoperto di guano i camminamenti e non solo», segnala Mancini. «L’8 gennaio abbiamo segnalato la situazione al servizio del Verde, ora sono state fatte tutte le procedure di gara per acquisire i sistemi che tengano lontani gli storni». Con una novità di rilievo: «I lavori per la rimozione del guano partiranno nei prossimi giorni. Ci sarà un progetto sperimentale, dove verrà essiccato e igienizzato per essere riutilizzato come fertilizzante al vivaio comunale di Corongiu. Speriamo che entro Pasqua il cimitero sia di nuovo aperto per intero».

Il progetto

Per la riqualificazione e il restauro del cimitero di Bonaria, gli interventi (da suddividere in più contratti attuativi) sono previsti nel documento unico di programmazione 2026-2027-2028 e sono finanziati nell’ambito del Pn Metro Plus. Il restauro, funzionale al riutilizzo del cimitero per il servizio di sepoltura, prevede inoltre altre funzioni compatibili come attività culturali diffuse o la valorizzazione del parco urbano storico.

In questo modo, potrà essere rimesso a nuovo un monumento vero e proprio, incluso nella lista dell’Association of Significant Cemeteries in Europe e – oltre agli elementi di prestigio al suo interno – piena testimonianza della storia di Cagliari.

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