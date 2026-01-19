Ciclabile Pirri-San Benedetto: «Nessuna visione strategica» 

Più di una perplessità per la Fiab Cagliari sull’utilità del progetto che vede la realizzazione della rete ciclabile da Pirri a San Benedetto. L’intervento è iniziato giorni fa dirimpetto agli ingressi del parco Terramaini e poi proseguirà per via Vesalio, il Cep, Fonsarda fino a piazza Giovanni.

Dopo l’annuncio dell’assessore alla Mobilità Yuri Marcialis dell’avvio del cantiere per completare il collegamento, è arrivato l’intervento della Federazione italiana ambiente e bicicletta.

«Si parla di un finanziamento di 2,6 milioni di euro dal Pnrr per le “piste verdi”, chiamate così perché l’obiettivo che si pone è collegare tratti di ciclabili esistenti con alcuni parchi e il canale di Terramaini con le vie d'acqua», dice Virgilio Scanu, il presidente del ramo cagliaritano dell’associazione dei ciclisti, «noi abbiamo alcune considerazioni da porre all’assessore Marcialis, ma si rifiuta di incontrarci».

«Vogliamo far presente», prosegue, «che i soldi del Pnrr sono disponibili da anni e scadono a giugno, ma il Comune ne ha tanti altri dal Ministero dei Trasporti che la precedente giunta aveva deciso di destinare ai collegamenti delle infrastrutture e servizi universitari. Il sindaco Massimo Zedda si era impegnato a investirli, sono ancora inutilizzati e si rischia di perderli».

Virgilio Scanu aggiunge: «Questi ulteriori fondi ministeriali vanno spesi per progetti più importanti, non per piste ciclabili già presenti nelle aree oggetto dell’attuale intervento, che andavano solo riqualificate. Collegare i parchi e le vie d'acqua non ha nulla a che fare con la ciclabilità cittadina».

«Nel Puc non c’è nessuna visione strategica della mobilità ciclistica dei prossimi decenni, alcuni quartieri sono ancora del tutto dimenticati», conclude il presidente della Fiab Cagliari, «siamo disposti a portare le nostre osservazioni all’attenzione di Marcialis, se solo ci ricevesse».

