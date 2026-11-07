SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
L’incontro.
08 novembre 2026 alle 00:24

Cibo e sostenibilità, la sfida dell’Isola 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Produrre di più, valorizzare le risorse locali e garantire cibo di qualità nel rispetto dell’ambiente. La Sardegna riparte dalle sue campagne e dalle filiere a chilometro zero per affrontare una delle sfide più importanti del futuro: la sostenibilità alimentare. Se ne discuterà domani dalle 9.30, nella sala Anfiteatro di via Roma 253 durante il convegno organizzato dalla Consulta regionale dei Distretti del Cibo insieme alla Regione.

Al centro del confronto il ruolo dell’agricoltura in uno scenario internazionale segnato dall’instabilità economica e dalle difficoltà di approvvigionamento delle materie prime. «La capacità di produrre autonomamente le risorse necessarie a soddisfare il fabbisogno di un territorio rappresenta oggi più di ieri un elemento di forza», sottolinea Andrea Campurra, presidente della Consulta regionale. «È fondamentale garantire alle popolazioni l’accesso a cibo di qualità, prodotto nel rispetto dell’ambiente. La Sardegna può fare ancora tanto».

Il dibattito vedrà la partecipazione della direzione generale dell’assessorato regionale all’Agricoltura, dell’Agenzia Laore e di Angelo Barone, presidente della Consulta nazionale dei Distretti del Cibo.

Spazio poi alle esperienze dei distretti sardi, dall’Arborea all’Ogliastra, dall’Algherese al Sulcis, passando per la Media Valle del Tirso, Sant’Isidoro e Anglona Coros, con gli interventi dei rispettivi presidenti e del Distretto biologico regionale Sardegna Bio.

Al confronto parteciperanno anche Coldiretti, Cia, Confagricoltura e Copagri Sardegna. Le conclusioni saranno affidate all’assessore regionale all’Agricoltura Francesco Agus.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Cagliari, la vittoria che serviva

Adopo abbatte il Frosinone (1-0) nel ricordo di Gigi Riva 
l Nello sport
Il focus

Olbia attende da 13 anni il piano anti alluvione

Il tormentato iter verso la conclusione: due canali scolmatori devieranno l’acqua 
Tania Careddu
L’alleanza

Progressisti, Zedda non si candida

Ghirra in campo alle Politiche. «La Giunta? Serve più vigore su sanità e trasporti» 
Massimiliano Rais
Intervista

«Pensavo più a una torta» In Cina un francobollo per i 70 anni di Diliberto

L’omaggio della Repubblica popolare  al giurista cagliaritano con cattedra a Wuhan 
Celestino Tabasso
bilancio

Gasolio, da oggi si rischiano rincari

Non rinnovato il taglio delle accise. Manovra, Cisl e banche all’attacco 
Guerra ibrida

I dati sensibili di Tajani nel dark web

Sospetti sui cyberpirati russi, l’ambasciata smentisce, Meloni preoccupata 
Violenza

Sfregia la compagna a coltellate

Prima aveva tentato di aggredire il figlio della donna: arrestato 