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Dolianova.
21 marzo 2026 alle 00:56

Ci sarà il Centro per l’impiego al servizio di tutto il Parteolla 

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Basta spostamenti verso Cagliari e Quartu: l’Aspal aprirà nel Parteolla un Centro per l’impiego a supporto di cittadini e imprese che intendono usufruire dei servizi per l’occupazione. Il Comune di Dolianova ha dato il via libera all’accordo di collaborazione con l’Agenzia regionale del lavoro per l’apertura di uno sportello territoriale. «Grazie alla convenzione firmata con Aspal, portiamo finalmente un punto del Cpi a Dolianova – dice la vicesindaca Daniela Sedda -, raggiungere Quartu non è comodo per i nostri cittadini. Questo, spesso diventa un ostacolo proprio per chi ha più bisogno. Con gli strumenti messi in campo dal Comune, questo servizio non sarà solo per Dolianova, ma diventerà un punto di riferimento per tutto il Parteolla. Parliamo di centinaia di persone che ogni anno potranno accedere più facilmente a orientamento, tirocini e percorsi concreti di inserimento e formazione».

Lo sportello del Cpi sarà aperto nei locali adiacenti alla Biblioteca comunale in piazza Europa. L’iniziativa, finanziata con i fondi Pnrr, è inserita all’interno del Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori (Gol). L’obiettivo è venire incontro alle specificità locali e definire meglio il piano di interventi per il sociale e la valorizzazione del potenziale economico del territorio. L’accordo avrà durata annuale ma potrà essere rinnovato alla scadenza. Aspal e Comune definiranno un Piano operativo con iniziative, modalità e tempistiche da concordare.

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