SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
San Michele.
23 ottobre 2026 alle 00:43

Chiusa via Monferrato, i fiorai del cimitero: «È la mazzata finale» 

Durante le festività vietati l’accesso e la sosta Gli operatori: «Proprio quando c’è più bisogno» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

A dieci giorni dalle giornate tradizionalmente dedicate alla commemorazione dei defunti è già polemica sulla decisione del Comune di vietare l’accesso e la sosta, per il secondo anno consecutivo, in via Monferrato, stradina sterrata senza uscita attigua all’ingresso secondario del cimitero di San Michele. A lamentarsi e a chiedere un dietrofront in vista del massiccio afflusso di visitatori del 2 novembre sono i fiorai che lavorano su quel lato del piazzale, memori del crollo del giro d’affari patito lo scorso anno per lo stesso motivo. «Una scelta paradossale», protestano, «perché via Monferrato è normalmente utilizzata come parcheggio di fortuna in tutto il resto dell’anno. Che senso ha cancellare parcheggi proprio quando ce n’è più bisogno?».

L’amministrazione

Interrogato sulla questione dal consigliere di FdI, Ferdinando Secchi, durante il question time di mercoledì in Aula, l’assessore alla Viabilità, Yuri Marcialis, ha chiarito i motivi della decisione. «Si tratta di una richiesta della Polizia Locale per ragioni di sicurezza», si è difeso l’esponente della Giunta Zedda, «non potevamo che accoglierla. Via Monferrato, infatti, non è un parcheggio ma una strada in cui non si dovrebbe parcheggiare. A maggior ragione in un periodo di grande affluenza. Le macchine che entrano non riescono poi ad uscire perché non c’è spazio per il deflusso. Nei giorni “normali” basta percorrere la via per intero e si riesce a fare inversione alla fine, ma quando i veicoli sono tanti il rischio è che le macchine si infilino nella strettoia e ci rimangano».

La polemica

Una spiegazione che non è bastata a sopire la polemica. «Per noi il periodo dei defunti è fondamentale, il più importante», si disperano i fiorai Matteo Vacca e Luana Cinus, «non possono toglierci parcheggi. Se già eravamo preoccupati per i possibili ritardi nell’arrivo della merce dovuti allo sciopero degli autotrasportatori, questa notizia di via Monferrato che chiude rischia di essere la mazzata finale». Sulla stessa lunghezza d’onda il consigliere Secchi, che in Aula ha replicato all’assessore Marcialis suggerendo una soluzione: tenere aperta via Monferrato ma consentire il parcheggio solo su un lato. «Invito la Giunta e gli uffici tecnici competenti a prendere in considerazione questa proposta di buonsenso, effettuando i necessari sopralluoghi per tracciare la nuova segnaletica nella via nel minor tempo possibile. Ciò consentirebbe di offrire una risposta concreta e immediata sia all’utenza che agli operatori».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Pesanti ripercussioni sul settore agroalimentare sardo

L’allarme dei produttori: «Per noi è una doppia tassa»

«Un dazio pesante che altera la concorrenza La Regione deve ascoltare il nostro grido d’aiuto» 
Massimiliano Rais
L’emergenza

Protesta dei tir, 105 milioni dal Governo

Meloni: «Ascoltiamo chi manifesta in modo pacifico. Ora vanno rimossi i blocchi stradali» 
L’emergenza

Parà a Milano, polemica sui limiti operativi

Militari in strada senza taser né spray. Nordio: «Servono più carceri minorili» 
La sentenza

Caso Ippocrate, quattro condanne

Oristano, processo per i concorsi Asl: 8 anni all’ex sindaco di Macomer Succu 
Valeria Pinna
La protesta

«Il nostro futuro ha i giorni contati»

Eurallumina, la rabbia di quattro operai asserragliati a 60 metri di altezza 
Antonella Pani