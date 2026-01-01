Chico Forti può lavorare fuori dal carcere, farà volontariato  

Venezia. Dopo 27 anni di detenzione, tra Stati Uniti e Italia, Chico Forti potrà uscire dal carcere veronese di Montorio, dove sta scontando la condanna all’ergastolo. Forti, 66 anni, ha ottenuto dal Tribunale di sorveglianza di Venezia il permesso per lavorare fuori dal carcere, in base all'articolo 21 dell'ordinamento penitenziario, per frequentare un corso di formazione professionale per pizzaioli, fare volontariato con anziani e insegnare windsurf ai disabili.

L’istanza dei suoi legali è stata accettata dopo che una precedente richiesta di liberazione condizionale era stata respinta tre mesi fa. Lo scorso settembre, infatti, il Tribunale di Sorveglianza di Venezia aveva rigettato la prima richiesta poiché riteneva non fossero emersi «sentimenti di colpa o di autentico dispiacere per i familiari della vittima né per i propri familiari», sottolineando «il mancato risarcimento del danno, anche solo parziale». La richiesta di permessi di lavoro, presentata dalla direttrice della Casa circondariale di Verona, Maria Grazia Bregoli, invece è stata accolta, in base alle condizioni dell'articolo 21 dell'ordinamento penitenziario che prevede il lavoro all'esterno dei detenuti, anche se ergastolani, purché abbiano scontato almeno 10 anni della pena.

La vicenda giudiziaria in cui è stato coinvolto è lunga e complessa: dopo una grossa vincita al quiz Telemike, si era trasferito nel 1992 a Miami, in Florida, dove lavorava come produttore televisivo. Nel 1998 venne arrestato per l'omicidio di Dale Pike, figlio di Anthony Pike, con cui stava trattando l'acquisto di un hotel a Ibiza; il giovane era stato trovato morto su una spiaggia. Condannato nel 2000 all'ergastolo senza condizionale, si è sempre dichiarato innocente. L'accoglienza della premier Meloni in Italia era stata accompagnata da polemiche, così come l'intervista realizzata da Bruno Vespa pochi giorni dopo il trasferimento nel carcere di Verona.

