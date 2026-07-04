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I dubbi.
05 luglio 2026 alle 00:34

«Che fine hanno fatto gli investitori? Ora servono certezze» 

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Sull’intera operazione non ha mai nascosto dubbi e perplessità. Ora le parole del presidente della Figc che chiede certezze sugli stadi da candidare per Euro 2032 «confermano quello che denunciamo da tempo: sul nuovo stadio servono certezze non annunci », afferma Giuseppe Farris, avvocato e consigliere comunale di CiviCa 2024. «Se anche chi segue le infrastrutture sportive a livello nazionale chiede che entro luglio si faccia chiarezza significa che il problema è ormai evidente a tutti. Nel frattempo è saltato anche il quinto cronoprogramma indicato dall'assessore Macciotta. Da mesi si susseguono date che vengono puntualmente smentite dai fatti, mentre gli investitori americani, annunciati come decisivi per la sostenibilità dell'operazione, sono completamente spariti dal dibattito pubblico. Di loro non si sa più nulla, la situazione che ricorda inevitabilmente la vicenda di Silvestrone. I cagliaritani meritano trasparenza, è il momento di dire con chiarezza a che il punto sia realmente il progetto, quali siano le fonti di finanziamento, chi siano gli investitori e quali garanzie economiche esistano oggi. Uno stadio», conclude, «non si costruisce con comunicati stampa, ma con atti, finanziamenti e tempi rispettati. Finora è mancato tutto questo». ( ma. mad. )

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