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Osini.
21 marzo 2026 alle 00:54

Cesare Serra, 102 anni nel paese dei super longevi 

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Centodue anni nel paese dei longevi. Cesare Serra da Osini è uno degli esponenti più vividi di un club che accoglie sempre più iscritti. Appena 700 anime, eppure il borgo ai piedi dei Tacchi è un concentrato di longevi che varcano la soglia dei cent’anni. «Un risultato straordinario che rappresenta una vita ricca di esperienze, emozioni e ricordi indimenticabili. È un traguardo raro e prezioso che merita di essere celebrato con gioia», è stato il commento del sindaco, Alfredo Cannas, in occasione del compleanno (giovedì) del nonnino. «A zio Cesare gli auguri più belli per i suoi splendidi 102 anni», ha aggiunto il primo cittadino, le cui celebrazioni per i compleanni dei centenari sono consuetudine. (ro. se.)

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