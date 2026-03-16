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Serrenti.
17 marzo 2026 alle 00:18

Cento anni per Vitalia Farci 

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Serrenti festeggia una nuova centenaria. Si chiama Vitalia Farci, nata il 15 marzo 1926, e con lei salgono a cinque i cittadini del paese che hanno raggiunto il traguardo dei cento anni, sono tutte donne. Nonna Vitalia è stata celebrata con un momento di grande affetto insieme al sindaco, alla vicesindaca, al parroco e a tutta la sua famiglia. Particolarmente emozionante il momento in cui la festeggiata ha indossato la fascia tricolore e ha ricevuto la pergamena ufficiale del Comune di Serrenti. «Lei rappresenta le nostre radici e la forza resiliente delle donne di Serrenti – dice la vicesindaca Maura Boi – la sua lucidità e il suo sorriso sono un regalo per tutti noi». Vitalia ha ricordato la sua gioventù trascorsa lavorando nei campi e la devozione a Santa Vitalia.

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