Segariu.
23 febbraio 2026 alle 00:34

Cent’anni «vissuti con libertà» 

Segariu. Cent’anni di determinazione, dignità e una parola che ritorna in ogni suo racconto: libertà. Giuseppina Silenu, per tutti zia Peppina, nata il 20 febbraio 1926, ha spento cento candeline.

«Ho avuto un’infanzia povera, ma bellissima», racconta. A dodici anni lavorava già in campagna. Il giorno più felice è stato «quando ho sposato Alessandro», con cui ha condiviso sacrifici e momenti semplici, costruendo casa e futuro passo dopo passo.

Peppina ha conosciuto guerra, malattia e ricoveri lontano da casa. Sente che ora il mondo è diverso, meno rispettoso, ma non perde fiducia nelle persone e nella possibilità di scegliere il bene. Ancora oggi passeggia, si informa, usa il cellulare ed è curiosa. Difende con determinazione la sua indipendenza: «La libertà è la cosa più importante», ripete.

