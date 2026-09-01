C’è un “Altrove” da scoprire sabato e domenica a Guasila 

Dieci anni di incontri, libri, idee e protagonisti della cultura italiana. Il “Festival dell’Altrove” di Guasila raggiunge nel 2026 il traguardo della decima edizione e torna sabato e domenica con un programma che intreccia letteratura, giornalismo, attualità, musica e spettacolo. Una nuova edizione affidata alla direzione artistica dello scrittore Matteo Porru, che anche quest’anno porta nel centro della Trexenta alcune delle voci più interessanti e autorevoli del panorama culturale italiano.

I risultati

«In dieci anni il “Festival dell’Altrove”», dice il sindaco di Guasila Paola Casula, «è diventato un punto di riferimento nel panorama culturale e un elemento rilevante dell’identità della Trexenta in Sardegna. A Guasila abbiamo accolto scrittori, giornalisti, artisti e intellettuali, contribuendo allo stesso tempo alla promozione turistica del territorio. La cultura diventa così uno strumento concreto per far conoscere i nostri paesi, la loro storia e le loro comunità. Costruendo un’attrattività che va oltre la stagionalità e dimostrando che anche i piccoli centri possono produrre eventi di rilievo regionale e nazionale». Sottolinea Matteo Porru: «In questa decima, straordinaria edizione, nell’Altrove portiamo la festa, la visione, il coraggio di conoscere e attraversare il mondo, di ricordarlo quando ci coinvolge, di inventarlo quando ci delude. Guasila sarà ancora una volta un crocevia di storie, incontri e avventure in cui si rigenera l’oggi e si delinea il domani. Fraus, di nuovo e sempre, non smette di guidarci. Il leitmotiv dei dieci anni di Altrove è la restituzione. Riaffermare la caratura europea dell’opera e del lascito di un grande narratore della Sardegna attraverso altre narrazioni che ne mimano l’eco, la gittata, la grazia e tutta la potenza. Siamo solo all’inizio. Sarà un lungo viaggio».

Il programma

La prima giornata, sabato 5 settembre, si apre alle 18 con Bruno Luverà e Vincenzo Mollica, che presenteranno “Amo le triglie di scoglio” (Rai Libri, 2025), nel segno di Andrea Camilleri. Alle 19 sarà la volta di Antonio Padellaro, che presenterà “Quando eravamo felici” (Piemme). Giornalista e fondatore de Il Fatto Quotidiano, Padellaro intreccia ricordi privati, la prematura scomparsa della compagna, e vicende collettive, ripercorrendo un’Italia che cambia attraverso gli occhi di chi l’ha raccontata e vissuta in prima persona. Alle 20 Federico Ruffo, conduttore di “Mi manda RAI 3”, presenterà “Mare nero” (Rai Libri, 2025): legalità, criminalità organizzata, zone d’ombra della società italiana. La serata proseguirà alle 21.30 con l’intervista a Sonia Bergamasco, condotta da Matteo Porru. A seguire, Tommaso Giartosio, voce di Rai Radio 3, sarà protagonista dell’appuntamento #ilmiogiulio, la nuova rubrica dedicata alla riscoperta dell’opera di Giulio Angioni. La serata sarà accompagnata dalla musica di Sergio Piras e Rox Camellini.

Il Festival proseguirà domenica alle 17 con Gaja Cenciarelli che presenta il suo nuovo romanzo “Il rivoluzionario e la maestra” (Marsilio): due storie distanti nel tempo e nello spazio: la lotta disperata di due rivoluzionari uruguaiani dei Tupamaros sotto la dittatura negli anni '70 e la vita precaria di una maestra nella Roma di oggi. Alle 18 a tutto giallo con Gabriella Genisi, autrice de “La specchia del diavolo” (Rizzoli, 2026). Alle 19 sarà la volta di Antonella Lattanzi, che presenterà “Chiara” (Einaudi, 2025). Scrittrice e sceneggiatrice, è autrice di una narrativa intensa e contemporanea, capace di esplorare i rapporti umani e le zone più complesse della vita individuale e collettiva.

La giornata conclusiva si chiuderà alle 21.30 con Valerio Lundini, intervistato da Matteo Porru. Attore, musicista, autore e conduttore, Lundini ha costruito un linguaggio comico originale e riconoscibile, diventando uno dei protagonisti più interessanti della nuova scena dell’intrattenimento italiano. Anche nella seconda giornata tornerà l’appuntamento #ilmiogiulio con Tommaso Giartosio, Rai Radio 3, mentre gli intermezzi musicali saranno affidati a Ilaria Porceddu ed Emanuele Contis.

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