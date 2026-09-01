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EUROPEI DI VOLLEY.
02 settembre 2026 alle 00:53

C’è la Svezia-bis alle 19 tra l’Italia e la semifinale 

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Si sono già affrontate dieci giorni prima a Goteborg. La Svezia, che giocava in casa, ha perso 3-0. Adesso l’Italia ritrova la squadra scandinava allenata dall’ex assistente azzurro Lorenzo Micelli nei quarti di finale degli Europei di pallavolo femminile, ma si gioca (stasera alle 19, con diretta su Rai2, Sky Sport, Dazn) nel Padiglione P del BVV Veletrhy di Brno, in Repubblica Ceca. Chi perde va a casa, chi vince va a Istanbul per affrontare sabato Polonia o Olanda che si sfidano domani alle 15 proprio nella capitale turca. I quarti cominciano oggi alle 16 a Brno con la sfida tra la Serbia e la rivelazione Grecia.

Non sono molti i precedenti ufficiali tra Italia e Svezia: appena sei, di cui tre agli Europei che hanno sempre registrato vittorie azzurre per 3-0: nel 1967, nel 1983 e, ovviamente, il 23 agosto a Göteborg quando l’Italia si è imposta con parziali a 18, 23 e 14. Protagoniste, Ekaterina Antropova con 19 punti, Paola Egonu con 14 e Isabelle Haak con 15. Anche oggi sarà l’opposto di Conegliano l’avversaria più temibile per le ragazze di Julio Velasco, che sinora in sei partite degli Europei hanno concesso soltanto un set (alla Francia, già eliminata).

Il commissario tecnico azzurro dovrebbe ancora consegnare le chiavi del gioco ad Alessia Orro come palleggiatrice titolare come è avvenuto praticamente in tutte le partite, anche se Carlotta Cambi quando è entrata è stata una valida alternativa alla fuoriclasse di Narbolia.

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