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Radiolina.
05 novembre 2026 alle 00:23

C’è Claudia Giua a “Unione Cult” 

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Cosa succede quando in un contesto di lotta e passione, l’amore si trasforma nella forma di ribellione più autentica e radicale? “Amore e altre rivolte” è il titolo del nuovo spettacolo dell’artista cagliaritana Claudia Giua che esplora il legame profondo tra la sfera intima dei sentimenti e la spinta verso il cambiamento sociale. L’appuntamento su Radiolina è per questo pomeriggio, alle 14.30, in compagnia di Francesca Figus. A teatro, invece, è per sabato alle 19.30 al Micro Teatro Origamundi di Quartu.

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