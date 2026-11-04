C’è Claudia Giua a “Unione Cult” 

Cosa succede quando in un contesto di lotta e passione, l’amore si trasforma nella forma di ribellione più autentica e radicale? “Amore e altre rivolte” è il titolo del nuovo spettacolo dell’artista cagliaritana Claudia Giua che esplora il legame profondo tra la sfera intima dei sentimenti e la spinta verso il cambiamento sociale. L’appuntamento su Radiolina è per questo pomeriggio, alle 14.30, in compagnia di Francesca Figus. A teatro, invece, è per sabato alle 19.30 al Micro Teatro Origamundi di Quartu.