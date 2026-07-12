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13 luglio 2026 alle 00:15

C’è anche Carlo Giulini nella Primavera che riparte 

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Primo giorno di scuola per i ragazzi della Primavera del Cagliari. Asseminello apre le porte anche alla sua Under 20: nel pomeriggio sarà tempo di primi ritrovi. Tra facce già conosciute e nuovi ingressi. Perché tornando a quel 23 maggio, playout contro il Napoli domato 0-3, è stata rivoluzione già nello staff tecnico.

Si ripartirà da Alberto Gallego, che nei due mesi e mezzo del primo capitolo ha scelto “verticalità” come parola chiave del suo gioco. Sfatando lo stereotipo dello spagnolo ossessionato dal tiki-taka e alzando la media punti della squadra verso la conquista della salvezza. Ritorno sull’Isola per il suo (nuovo) vice Ivan Moretto, collaboratore tecnico in prima squadra dal 2018 al 2020 e poi consolidato aiutante di Max Canzi dal post-covid. Il suo arrivo sottolinea l’influenza ampia del nuovo direttore del settore giovanile, che nello staff dell’Under 20 rincrocerà la strada con il preparatore dei portieri Fabrizio Martellotta, a Olbia dal 2018 al 2024. A completare il rinnovato gruppo tecnico anche Matteo Mancosu, collaboratore tecnico, e il preparatore atletico Lorenzo Monticelli. Confermati al recupero degli infortuni Nicolas Letta e come match analyst Manuel Contu.

Cambierà tanto anche in campo. Dopo la staffetta tra Cogoni e Grandu nell’ultima stagione, la fascia di capitano dovrebbe passare sul braccio di Luca Tronci, sardo del 2007, arrivato nelle giovanili del Cagliari nell’ormai lontana estate del 2019. In porta si prepara la permanenza di Atanas Kehayov, che dopo una stagione con 4 rigori parati ha attirato l’attenzione di alcune squadre europee e la convocazione nel gruppo portieri per la preparazione con la prima squadra. Davanti a lui avrà un ruolo centrale il difensore ungherese Marton Prettenhoffer. Ma la vera notizia è l’arrivo dal Club Milano di Carlo Giulini, anche lui difensore classe 2008, figlio del presidente. Resterà in rossoblù anche l’attaccante ciociaro Alessandro Sugamele.

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