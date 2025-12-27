VaiOnline
Olbia.
28 dicembre 2025 alle 00:06

Catamarano al rogo, i vigili del fuoco evitano un disastro 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Si chiude con un’altra situazione ad alto rischio l’ annus horribilis della nautica olbiese. Nella notte tra venerdì e sabato i vigili del fuoco di Olbia sono intervenuti in un’area di rimessaggio del viale Isola Bianca, per un pericoloso incendio scoppiato su un catamarano. Le fiamme, partite a poppa, grazie al tempestivo intervento della squadra del distaccamento di Olbia, sono state circoscritte e spente. È stata salvata l’imbarcazione ed evitata una disastrosa propagazione dell’incendio agli altri yacht che si trovavano nel cantiere. I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area e al monitoraggio del catamarano per escludere la presenza di ulteriori focolai nascosti. Fortunatamente non è stato necessario l’intervento del 118.

Le indagini sono state affidate alla guardia costiera di Olbia e le cause dell’incendio sono in via di accertamento. Grazie all’opera tempestiva dei Vigili del Fuoco sono stati salvati cantiere e catamarano, ma quest’anno purtroppo non è andata sempre così.

Nel mese di aprile un disastroso rogo ha cancellato il cantiere della Nautica Acqua, a Cala Saccaia (40 yacht distrutti, danni per centinaia di milioni di euro) e il 21 luglio è stato distrutto dalle fiamme un catamarano di 25 metri (2 milioni di euro di valore). L’otto agosto un ragazzo di 20 anni, Giovanni Marchionni, è stato trovato morto dentro uno yacht a Portisco. Sono ancora in corso le indagini sulla presenza (ancora non provata) di sostanze tossiche sprigionate dalle batterie dell’imbarcazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Kiliçsoy fa esplodere la festa

Cagliari, fine anno di felicità: Prati firma il pari, poi il gol da favola del turco 
l Nello sport
Capodanno

Navette, treni e aree sosta: il Nord si prepara all’assalto

Attese migliaia di persone, posti letto quasi esauriti nelle località della Riviera del Corallo e della Gallura 
Tania Careddu Caterina Fiori
Italian singers Achille Lauro and Elodie (L) perform on stage at the Ariston theatre during the 75th edition of the Sanremo Italian Song Festival, in Sanremo, Italy, 14 February 2025. The music festival will run from 11 to 15 February 2025. ANSA/FABIO FRUSTACI
Italian singers Achille Lauro and Elodie (L) perform on stage at the Ariston theatre during the 75th edition of the Sanremo Italian Song Festival, in Sanremo, Italy, 14 February 2025. The music festival will run from 11 to 15 February 2025. ANSA/FABIO FRUSTACI
Capodanno

L’Isola balla in piazza con le stelle della musica

Decine di eventi e concerti da Cagliari alla Costa Smeralda Feste diffuse in molti centri. Ad Assemini si parte oggi con Ghali 
Mauro Madeddu
Bocciate le ipotesi della cessione a F2i e della fusione con Olbia e Alghero: «Operazioni fuori da ogni logica»

«La privatizzazione dell’aeroporto? Un vero suicidio»

L’altolà di Mura (Federalberghi):  «Lo scalo di Cagliari non si regala» 
Cristina Cossu
Il caso

Il grande cuore di Olbia fa riaprire subito la Mensa Vincenziana

Da domani sarà possibile di nuovo distribuire i pasti agli ospiti 
Tania Careddu
La storia

«La mia vita su una ruota»

Diciottenne di Soleminis organizza gare di impennate con la moto 
Carla Zizi
La legge

Corte dei conti, riforma tra le polemiche

Il Senato approva il ddl sulle nuove competenze dei magistrati contabili 
Camera

Tasse e accise, l’altro lato della manovra

Accanto alle riduzioni Irpef i rincari su carburante e spedizioni 