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12 aprile 2026 alle 00:19

Casadei lancia il Torino Verona quasi spacciato 

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Torino 2

Verona 1

Torino (3-4-1-2) : Paleari, Coco (22’ st Marianucci), Ismajli, Ebosse (39’ st Maripan), Pedersen, Casadei, Gineitis (30’ st Prati), Obrador (39’ st Biraghi), Vlasic, Simeone, Adams (30’ st Kulenovic). Allenatore D’Aversa.

Verona (3-5-2) : Montipò, Nelsson, Edmundsson (15’ st Valentini), Frese (36’ st Mosquera), Oyegoke, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede (23’ st Bradaric), Belghali (36’ st Sarr), Harroui (15’ st Orban), Bowie. Allenatore Sammarco.

Arbitro : Bonacina (Bergamo).

Reti : pt 6’ Simeone, 38’ Bowie; st 5’ Casadei.

Note : ammoniti Ismajli, Frese, Edmundsson, Oyegoke, Valentini.

Torino. Dopo il Pisa, il Torino batte anche l’altro fanalino di coda e chiude la pratica salvezza: col Verona finisce 2-1, per i gialloblù decima sconfitta esterna e Serie B più vicina. Il pre-partita è dedicato al ricordo di Ismael Pistis, calciatore granata di 8 anni scomparso a Pasqua in un incidente stradale. Vantaggio dei padroni di casa con Simeone al 6’: lancio di Ismajli, Pedersen tocca in mezzo e il Cholito realizza la sua terza rete di fila in casa. Al’11’ il Verona colpisce una traversa con Gagliardini di testa. Il pari al 38’ con lo scozzese Bowie, al secondo gol italiano. La ripresa inizia come il primo tempo: con il gol dei granata. Il tiro-cross di Obrador è corretto in rete da Casadei. Annullato per fuorigioco il tris immediato di Adams. Veneti ultimi a 18 punti, il Toro sale a quota 39.

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