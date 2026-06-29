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Santu Lianu.
30 giugno 2026 alle 00:22

Casa rurale a fuoco, ipotesi cortocircuito 

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Fiamme ieri mattina in una abitazione rurale di Santu Lianu, nelle campagne di Quartu, non lontano dal litorale. L’allarme è stato dato da alcuni automobilisti, poi l’arrivo di una squadra di pronto intervento della Centrale operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Cagliari.

Il rogo si è sviluppato all’interno del casolare, che ha subito danno ingenti. Le fiamme, favorite anche dalle elevate temperature, si sono propagate rapidamente aggredendo elettrodomestici e arredi. All'arrivo dei Vigili del Fuoco fortunatamente non erano presenti persone all'interno dell'abitazione. Ultimate le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell'area, il personale ha avviato gli accertamenti per stabilire le cause del rogo. Tra le ipotesi al vaglio non si esclude un guasto all'impianto elettrico.

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