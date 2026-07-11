Casa Marquez in Germania: Marc su Alex 

Marc Marquez si è confermato il “re del Ring” conquistando prima la pole position, poi la vittoria nella gara sprint del sabato del Gp di Germania, undicesima prova del mondiale MotoGp. Una prova generale della gara lunga di oggi (ore 14), quando lo spagnolo cercherà di eguagliare due record di Giacomo Agostini: il numero di vittorie in una singola gara (13) e il numero di vittorie su una singola pista nella classe regina (10).

Aprilia giù dal podio

Per riuscirci dovrà vedersela col fratello Alex e con Fabio Di Giannantonio, che nella Sprint hanno tentato fino all'ultimo di spodestarlo dalla prima posizione, salendo nell'ordine sul podio. Un tris per la Ducati, che ha ritrovato lo smalto per tenere testa alle Aprilia, che non hanno potuto schierare Marco Bezzecchi, sfortunato protagonista di una brutta caduta nelle qualifiche. In ogni caso, le Aprilia hanno occupato le posizioni dalla quarta alla sesta, con il giapponese che ha conquistato il quarto posto, davanti al compagno del team Trackhouse, Raul Fernandez e al leader del campionato del mondo, Jorge Martin. Alle spalle dello spagnolo si è preso il settimo posto Francesco Bagnaia, un po’ migliorato nelle prestazioni dopo un venerdì complicato ma ancora piuttosto staccato dai più veloci.

La gara

Marquez senior è partito dalla pole position e ha condotto la gara dall'inizio alla fine ma al termine ha dichiarato di aver temuto di poter essere ripreso dal fratello: «Alex ha spinto davvero forte, è arrivato molto vicino negli ultimi giri. Ho cercato di mantenere un ritmo costante e pensavo che mi avrebbe raggiunto. Vedremo se riusciremo a ripeterlo per il Gran premio». Il pilota del team Gresini ha dimostrato di aver ormai superato i postumi del grave incidente al Gp di Catalogna dello scorso maggio, ma le parole del fratello maggiore sembrano più scaramantiche che legate a un vero timore di perdere la gara al Sachsenring, possibile trampolino per avvicinare ancor di più la vetta della classifica. Ieri ha guadagnato otto punti su Martin, che da quota 197 lo precede di soli 32 punti, ma tra loro ci sono, oltre a Bezzecchi (186), Di Giannantonio (184) e Ogura (174). Nelle qualifiche, stesso “podio” e 77ª pole in carriera per Marc. Raul Fernandez (Aprilia) apre la seconda fila, affiancato da Ogura e Quartararo. Solo 11° Pecco Bagnaia.

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