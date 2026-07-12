VaiOnline
Sestu.
13 luglio 2026 alle 00:18

Casa di comunità, Cossa in campo 

Neuropsichiatria infantile e Consultorio restano ancora in una Rsa 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Ha riaperto da fine maggio, il poliambulatorio di Sestu, dopo più di un anno di chiusura. Ma la struttura di via Dante ora non si chiama più così, è diventata una “Casa di comunità”, un cambiamento non solo nel nome, ma che dovrebbe significare più modernità è più servizi. Il punto della situazione l’ha fatto il sindaco Michele Cossa con un video, ammettendo che c’è ancora tanto da fare.

Il punto

«Dopo i lavori di riqualificazione, sono nuovamente attivi l’ambulatorio infermieristico, il Cup, il pagamento dei ticket, la scelta e la revoca del medico di famiglia e tutti i principali servizi di front office», elenca il primo cittadino. «Sono già operative diverse specialità ambulatoriali: cardiologia, neurologia, nefrologia e geriatria», ed è tornato anche «il centro prelievi, su prenotazione». Tra i servizi in arrivo invece c’è «il fisiatra, ad agosto, e contiamo di riavere presto anche il laboratorio di oculistica».

Non manca però qualche nota dolente, prima su tutte il mancato ritorno in via Dante del reparto di Neuropsichiatria Infantile e del Consultorio familiare. I due reparti erano stati trasferiti in una Rsa di Sestu durante i lavori del Poliambulatorio. «I medici sono costretti a visitare bambini e ragazzi nella Rsa e capita anche che debbano vedere infermieri che trasportano persone molto malate o addirittura decedute», fa notare Daniela Ligas, una madre preoccupata. «La Asl sta lavorando alla riattivazione del consultorio familiare e, stiamo lavorando su una sistemazione definitiva per il servizio di Neuropsichiatria infantile, una questione particolarmente delicata che seguo con grande attenzione», dice Cossa.

Gli altri servizi

C’è poi il nodo del centro vaccinale, che una volta era in via Laconi ma manca a Sestu da decenni. E poi la vecchia guardia medica abbandonata, di via Gramsci. «Stiamo definendo il futuro del Centro vaccinale. Mentre il locale in via Gramsci merita di essere restituito alla comunità. Non escludiamo nemmeno di acquisirli al patrimonio comunale, magari per metterci dei servizi per gli anziani».Una serie di temi che hanno tenuto banco a lungo anche nelle sedute di Consiglio comunale con interrogazioni dalla minoranza. Cossa conclude: «La sanità non è gestita direttamente dal Comune, ma il mio impegno e dialogo con Regione e Asl saranno costanti per offrire ai cittadini servizi più efficienti».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

La tragedia

Lo strazio dei parenti di Cecconi «Il paradiso ha preso un angelo»

I due amici, senza documenti, identificati dopo alcune ore  dalla proprietaria della 500 che il 46enne voleva acquistare 
Angelo Cucca
La tragedia

Emigrata di Lanusei annega nel mare di Orrì davanti alle tre figlie

Lucia Aresu era tornata dalla Francia per trascorrere un periodo di vacanza 
Roberto Secci
Il fatto

Terrore a Cagliari, spara all’istruttrice che l’aveva rifiutato

La donna e un’amica riescono a fuggire Il 52enne si toglie la vita fuori dalla palestra  
Roberto Carta
Negli anni investiti oltre 50 milioni di fondi regionali

Salvini sui treni veloci: «Sardegna più vicina agli standard nazionali»

Il ministro sul test Cagliari-Olbia con l’Atr 465 in viaggio a 150 all’ora  
Alessandra Carta
Il caso

FdI attacca Ranucci, la redazione lo difende

Lettera ai Pm. La replica: «Sciacallaggio contro il giornalismo libero»  