SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
San Gavino.
01 novembre 2026 alle 00:29

Casa del carnevale, si accende lo scontro in Consiglio 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Si accende in Consiglio il dibattito sul capannone polivalente che il Comune vuole trasformare in Casa del carnevale per la costruzione dei carri allegorici di cartapesta. Una soluzione che non piace ai 519 firmatari della petizione, che vogliono una scelta alternativa, e ai consiglieri di minoranza e del gruppo misto, che hanno presentato un’interpellanza per capire le intenzioni della Giunta.

«Siamo – spiega Bebo Casu, primo firmatario – nel periodo in cui ogni anno è già avviata la realizzazione dei carri allegorici. La maggioranza ha stanziato duecentomila euro, ma non sappiamo ancora i tempi di realizzazione della Casa del carnevale».

Il sindaco Stefano Altea mostra sicurezza: «In settimana si svolgerà una riunione pubblica per spiegare tutti i passaggi sul progetto del capannone, in risposta sia alla petizione sia alla minoranza. Ci sarà un’apertura di sei metri per sei sulla parete». Critico Bebo Casu: «I gruppi del carnevale devono organizzarsi e non possono aspettare i tempi del Municipio. Le risposte del Comune non sono chiare e concrete e si sta realizzando un’officina vicino all'ospedale. E dopo i quattro mesi di lavoro, i pianali dei carri che fine faranno? È da marzo che si parla di un intervento veloce, ma così non è».

RIPRODUZIONE RISERVATA 

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A

L’ex Maldini vuole lasciare il segno

l Gaggini, Spignesi
La storia

Dall’Australia ad Aritzo «Ma la Regione ci esclude dagli aiuti»

«Contributo negato, ho più di 40 anni» Appello alla Todde: cambi i criteri 
Giorgio Ignazio Onano
la polemica

Trasporti, continuità nella tempesta

Aeroitalia medita l’addio, Cappellacci la sfida: «Diteci dei pagamenti a Sogaer» 
Roberto Murgia
Il ricordo

Tiziano ora dorme cullato dai genitori

La tomba rosa in cimitero a Samassi: «Il dolore ha portato via mamma e papà» 
Piera Serusi
scontri di piazza

Istigazione alle violenze, anche due giovani sardi nelle perquisizioni Digos

Un 19enne di Pula e un 25enne di Serramanna finiscono nei guai, recuperata una pistola finta 
Francesco Pinna
Il personaggio

Dario Prefumo,  una vita dalla parte  della consolle

Il dj si guarda indietro a 46 anni dal debutto «La notte? Oggi la si vive in modo diverso» 
Nicola Montisci
Editoria

«Il referendum? Un’occasione persa»

Esce domani il nuovo libro di Bruno Vespa: un’anticipazione dell’intervista alla premier 
conti pubblici

Nella manovra 5000 prof in meno Lite tra i due poli

L’ira di opposizioni e sindacati  Salvini: fatto miracoli sulla scuola 
Venezia.

Soldato sardo ucciso da un ramo, otto indagati

L’inchiesta è per omicidio colposo: l’alberò crollo durante un nubifragio 