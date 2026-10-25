Cartacce e rifiuti nelle strade del centro 

Cartacce, buste di plastica, scatole e altri rifiuti abbandonati lungo il marciapiede. È lo spettacolo che si presenta in via Macomer, dove diversi tratti della strada sono disseminati di immondizia. I rifiuti sono sparsi davanti ai portoni e agli ingressi degli edifici, ma anche in prossimità delle auto parcheggiate.

Non va meglio nella vicina via Manzoni, dove il cestino destinato ai piccoli rifiuti urbani, all’angolo con via Pacinotti, viene sistematicamente utilizzato per abbandonare intere buste di immondizia domestica. Un’abitudine che attira i gabbiani, pronti a prendere d’assalto i sacchetti alla ricerca di cibo, spargendo poi il contenuto sul marciapiede.

Due situazioni che ripropongono il problema del mancato rispetto delle regole per il conferimento dei rifiuti.

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