Carri e maschere, sabato c’è il “Carnevale tardivo” 

Tutto è pronto per il carnevale tardivo organizzato dalla Pro loco. L’appuntamento con i carri e i gruppi a piedi è per sabato alle 17 con tutt’altro percorso e itinerario rispetto alla sfilata dello scorso 14 febbraio rovinata dal maltempo.

E se nei giorni scorsi erano stati annunciati solo data e percorso adesso la Pro loco ha svelato anche i carri che prenderanno parte al corteo. Si tratta dei carri “Italia alla frutta” del Cormorano Group di Villanovafranca, “Aperitivo a Venezia” di Game Over di Nurri, “I puffi alla scoperta di una Guamaggiore incantata” dei Maskareddas di Guamaggiore, di "Oceania” dei Crazy Fog Ortacesus e “Pit Stop Ferrari”. Ci sarà anche lo scuolabus quartese della famiglia Lai già visto nella sfilata di debutto.

Non mancheranno i gruppi a piedi che salvo qualche aggiunta, saranno quelli del 14 febbraio: al gruppo Frida Kalo a quello delle pecorelle Su Thallu di Shaun e poi i pistoleri e i cowboy. La parata partirà da via Bonn e poi da qui percorrerà le vie San Benedetto, Fiume, Polonia, Francia, Romania, Pitz’e Serra per arrivare in via Cecoslovacchia. Sarà premiato solo il miglior carro con 400 euro.

