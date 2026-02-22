Carri e maschere, esplode il Carnevale 

Tra carri allegorici e maschere si è rinnovata a Sinnai la sfilata del Carnevale: con le maschere singole e in gruppo, hanno sfilato i carri The Flingstones, le Rane pazze, i Pirati dei Caraibi e il gruppo Allerta meteo”: partiti da piazza Sant’Isidoro hanno raggiunto, tra le altre, le vie Giardini, Trieste, Perra, d’Arborea e via Roccheddas per raggiungere nuovamente la piazza di partenza al suono della buona musica e lasciandosi dietro la solita scia di coriandoli e di festa per la gioia non solo dei più piccoli, ma anche dei nonni.

Tutto questo nel primo appuntamento del “Carnevale sinnaese”, che deve ancora proporre due giornate: quella del primo marzo con la maschera de Is Cerbus e quella del 15 marzo con la pentolaccia e is pariglias. Sono annunciate maschere e cavalieri da diverse altre zone dell’Isola. La gestione del Carnevale è stata affidata dal Comune alla Pro Loco. La Polizia locale e i volontari del Vab hanno garantito la sicurezza.

