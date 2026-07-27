Carolina Cavalli «Così calmiamo l’ansia da futuro» 

Una serata dedicata al cinema d’autore contemporaneo per l’anteprima del “Carbonia Film Festival”. Oggi appuntamento con “Il rapimento di Arabella”, della regista Carolina Cavalli che introdurrà il film e dialogherà con il pubblico al termine della proiezione. L’opera, presentata all'ultima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, sarà ospitata nella rassegna Orbite – Cinema sotto le Stelle a Carbonia, a partire dalle 21.30 all’Arena Mirastelle di piazza Roma.

La storia

“Il rapimento di Arabella” racconta la storia di Holly, 28 anni, convinta da sempre di aver mancato la strada giusta. Quando incontra una bambina di nome Arabella crede di aver ritrovato sé stessa da piccola. Arabella, desiderosa di fuggire da casa, le nasconde la propria identità e alimenta quella fantasia: tornare indietro nel tempo e avere finalmente l’occasione di diventare qualcuno di speciale. Ne nasce un racconto sospeso tra ironia e malinconia, che riflette sul peso delle aspettative, sul rimpianto e sul desiderio di riscrivere il proprio passato.

L’artista

«Questo film», spiega la regista Carolina Cavalli, che al termine della proiezione risponderà alle domande del pubblico, «non parla di un rapimento nel senso più tradizionale del termine, parla soprattutto di una ragazza che trova un modo per risolvere il suo passato, superare i rimpianti, calmare l’ansia del futuro e dimenticare le aspettative fallite. La protagonista fa parte di un gruppo di persone, di una generazione forse, che teme che la vita sia sempre altrove. In questo modo, però, si svaluta la realtà, ci si distrae dal mondo e dal senso delle cose, anche dalla sua bellezza, ingiustizia, o dalle proprie azioni». Nata a Milano, Carolina Cavalli è sceneggiatrice e regista. Nel 2017 ha ricevuto il San Francisco Film Society Kenneth Rainin Grant per la sceneggiatura e il Premio Solinas per le serie tv. Il suo esordio nel lungometraggio, “Amanda” (2022), è stato presentato alla Mostra del Cinema di Venezia nella sezione Orizzonti Extra e successivamente al Toronto International Film Festival. È inoltre co-sceneggiatrice di “Fremont” (2023) di Babak Jalali, presentato al Sundance Film Festival. L'appuntamento di domani anticipa l’edizione 2026 del “Carbonia Film Festival”, in programma da mercoledì 11 a domenica 15 novembre, diretto da Francesco Giai Via e organizzato dal Centro Servizi Culturali Carbonia della Società Umanitaria – La Fabbrica del Cinema.

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