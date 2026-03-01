Carnevale, la festa è un successo 

Carnevale di libertà, gioia condivisa e creatività. Il Carnevale di Lanusei è stato una festa di colori e suoni, bimbi felici e sorrisi.

Tra le vie del centro si è celebrato l’appuntamento rinviato a San Valentino a causa del maltempo. Hanno sfilato carri allegorici e gruppi in maschera che si sono snodati da piazza Girilonga a via Roma per tornare in piazza Vittorio Emanuele, epicentro del divertimento. A curare l’organizzazione i ragazzi di Lavori in Corso, realtà associativa fondata a luglio 2023 dall’iniziativa di un gruppo di lanuseini, legati al Carnevale e con tanta esperienza nella realizzazione di carri allegorici, insieme ai Mistura Fluo con il contributo e il sostegno del Comune di Lanusei, dell’Unione dei Comuni e della Fondazione di Sardegna.

La festa, vissuta con allegria, fantasia e condivisione, si è conclusa sotto le stelle, animata da Sandro Murru, deejay di comprovata esperienza capace di coinvolgere giovani e adulti con la sua musica miscelata di suoni carichi di energia. Quella di ieri è stata (anche) la penultima sfilata dell’anno in Ogliastra: l’ultima si terrà oggi a Tortolì. (ro. se.)

