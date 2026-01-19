Carnevale, il cuore in piazza Azuni 

L’idea era stata ventilata lo scorso settembre da un cittadino: perché non spostare il palco della festa di Sant’Elena in piazza Azuni, più grande e capiente e senza nemmeno l’ingombro dell’aiuola con il monumento ai caduti, al centro?

La scelta

Quello che sembrava impossibile adesso si prepara a diventare realtà. Sarà proprio piazza Azuni, lo spazio tra via Marconi e il prolungamento di via Bonaria a trasformarsi in un palcoscenico a scena aperta. L’occasione? Il Carnevale 2026 organizzato come ogni anno dalla Pro loco. Una scelta che non si aspettava quasi nessuno e che pone molti interrogativi su come potrà reggere dal punto di vista della viabilità, montare un palco in uno snodo così cruciale per la circolazione.

Gli organizzatori

«Per il Carnevale di quest’anno abbiamo pensato a qualcosa che non si era mai fatto», spiega il presidente della Pro loco Stefano Lai, «e ci è venuto in mente di spostare l’allestimento del palco da piazza mercato a piazza Azuni. Crediamo che il traffico non solo non subirà scossoni, ma che anzi ci saranno dei vantaggi». Primo tra tutti, «non dovremmo sottrarre parcheggi al mercato civico come accade quando si monta il palco in piazza mercato e poi si tratterà di una chiusura per una serata e siamo certi che i cittadini saranno pazienti». L’appuntamento è per sabato 14 febbraio: piazza Azuni chiuderà dal pomeriggio, mentre la sfilata partirà da via S’Arrulloni davanti allo stadio di Is Arenas e da qui percorrerà le vie Della Musica, Is Arenas, Verdi, viale Colombo, Bonaria, Rosas, Marconi per arrivare in piazza Azuni.

Il piano

Nei prossimi giorni la Polizia locale studierà tutto il piano per la viabilità con divieti e percorsi alternativi. E quello che è un esperimento potrebbe diventare un appuntamento da ripetere con la piazza che potrebbe accogliere anche gli spettacoli estivi. L’impatto sulla circolazione sarà importante dal momento che già quando si chiude via Porcu si formano lunghe code fin da viale Marconi. È probabile che le auto in arrivo da viale Marconi avranno la svolta obbligatoria in via Brigata Sassari ma ci saranno percorsi alternativi. Resta inteso che poi saranno chiuse al traffico anche le strade dove passerà la sfilata.

Festa

Niente maschere tradizionali quest’anno ma carri e gruppi a piedi. I carri sono quelli di Nurri con tema “Aperitivo a Venezia”, Villanovafranca con la satira politica “L’Italia alla frutta”, Ortacesus con tema “Oceania” e Guamaggiore “Alla scoperta di una Guamaggiore incantata”. Poi ci saranno i gruppi a piedi tra cui Quartu Carnival e MadgasQuartu, il villaggio dei pescatori di Cagliari e tanti altri. La grande sfilata del 14 sarà preceduta dalla sfilata delle scuole della città la mattina dei Giovedì grasso 12 febbraio, con la partecipazione delle associazioni.

