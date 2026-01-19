VaiOnline
Selargius.
20 gennaio 2026 alle 00:20

Carnevale, il Comune chiede aiuto ai gruppi  

Il Comune di Selargius chiama a raccolta associazioni e fondazioni locali per organizzare il carnevale in città.

Nei giorni scorsi è stato pubblicato il bando per partecipare all’organizzazione, con la scadenza per le istanze fissata al 23 gennaio tramite pec. «Le proposte - si legge nel bando - dovranno riguardare il carnevale dello studente (con il coinvolgimento delle scuole selargine), il carnevale dello sport (con lo svolgimento di attività sportiva in maschera), la pentolaccia e la sfilata generale».

In particolare «l’attività rivolta agli studenti potrà prevedere la sfilata per le vie cittadine ed un concorso per le migliori maschere di classi o gruppi partecipanti con relativa premialità». E infine, viene spiegato, «per ogni attività proposta», indica il bando dell’amministrazione, «dovrà essere prevista una zeppolata finale». (f. l.)

