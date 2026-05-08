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Via Malta.
09 maggio 2026 alle 00:51

Caritas, un nuovo centro di accoglienza per contrastare la povertà e l’emarginazione 

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Un nuovo dormitorio di bassa soglia nella parrocchia di Nostra Signora del Carmine in via Malta. Il centro di accoglienza “Nostra Signora del Carmine” sarà inaugurato lunedì alle 17. La struttura offrirà accoglienza notturna a 18 persone senza dimora e rappresenta una nuova opera segno promossa dalla Diocesi nel percorso di contrasto alla povertà e all’emarginazione sociale. Saranno presenti all’inaugurazione l’Arcivescovo di Cagliari Giuseppe Baturi, l’assessora comunale alla salute e al benessere delle cittadine e dei cittadini Anna Puddu e il direttore della Caritas diocesana don Marco Lai.

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