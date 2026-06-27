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28 giugno 2026 alle 00:08

Caricate 1.500 cartucce,  l’Ardia è sempre più vicina 

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Prima tappa di avvicinamento all’Ardia con la preparazione delle cartucce, le munizioni a salve che i fucilieri utilizzeranno lunedì 6 e martedì 7 luglio. Come di consueto è stata una grande festa a cui hanno preso parte anche i capicorsa. Il rituale è stato ripetuto dai componenti dell’associazione “Fusileris Ardia de Santu Antinu”, guidata dal neo presidente Salvatore Pisanu dopo la recente scomparsa di Mario Melosu. A lui è stata dedicata la prima cartuccia caricata da ognuno dei presenti. «Ne abbiamo caricate circa 1500 - spiega il presidente Pisanu- utilizzando la polvere da sparo e la polenta, come da copione. È stata l’occasione per ritrovarsi con cavalieri, amici e familiari, siamo ormai entrati nel clima dell’Ardia e pronti per rappresentare al meglio il paese».

I fucilieri accompagnano la corsa e hanno un compito importantissimo nel contesto della manifestazione, in quanto garantiscono la sicurezza dei cavalieri e del pubblico che affollerà l'anfiteatro di San Costantino. «Ci stiamo preparando bene – aggiunge il presidente Pisanu- e anche quest’anno cercheremo di dare il nostro importante contributo per la buona riuscita dell’evento». Domani altro appuntamento chiave: alle 19 le prove delle tre bandiere Danilo Pes, Matteo Falchi e Andrea Mureddu, che proveranno i cavalli e il tracciato. Una settimana dopo è già Ardia.

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