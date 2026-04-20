Caria rinuncia alla candidatura 

Era uno dei tre candidati a sindaco per le Comunali di Burcei. A 47 giorni dal voto, Pino Caria ha annunciato ieri la sua rinuncia. Non per problemi politici ma per la difficoltà a trovare i candidati. Nella sua lista, in occasione di queste elezioni, sarebbero dovuti confluire esponenti di due schieramenti politici radicati a Burcei, ma si sarebbe arrivati a 9 candidati (ne sono previsti un massimo di 12), solo tre dei quali vicini a Caria, ex sindaco dal 2005 al 2015.

«Mi ritiro dalla competizione elettorale – annuncia Caria – non sono maturate le condizioni per creare un gruppo forte per poter vincere le elezioni e fare le scelte giuste per il bene del paese. Il mio gruppo è partito con tre candidature a consigliere. Nessuna delle 40 persone contattate da me e dal mio gruppo nell’ultimo mese, ha accettato la candidatura. A due settimane dalla presentazione delle liste questa situazione ci ha messo in svantaggio rispetto alle altre liste annunciate. Per questo rinuncio con grande dispiacere alla consultazione elettorale. Faccio un grande bocca a lupo alle liste che scenderanno in campo: quello di fare un buon lavoro per tutti i burceresi».

Nelle prossime ore si dovrebbe decidere se la lista si scioglierà o se resterà proponendo un altro candidato sindaco. Al momento sono due le liste quasi pronte: saranno capeggiate da Tilde Scalas e da Marcello Malloru. (r. s.)

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