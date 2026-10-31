«Cari bulli, vi combatto con una canzone» 

Oggi è contento, sereno. Si emoziona quando, per strada, soprattutto i ragazzini che sono suoi fan lo riconoscono, lo chiamano e gli chiedono di fare una foto con lui. Ma prima di arrivare a tutto questo c’è stato il buio, le lacrime, la sofferenza: un incubo. Vittima dei bulli per il sovrappeso e capelli biondo platino e per il modo di vestirsi fuori dalle righe. Tutto questo fino all’età di sedici anni, poi la svolta. Mirko Troncia, 27 anni di Cabras, per rinascere e rispondere ai bulli ha deciso di reagire attraverso il suo profilo social ed è diventato un influencer. Su Instagram ha totalizzato più di 34mila follower e novemila su TikTok, dove da qualche giorno ha lanciato una canzone che racconta la sua vita. Dai social lancia un appello: «Chi si sente deriso e preso in giro deve reagire. Subito. Io mi sono preso la mia rivincita».

La storia

Quando Mirko Troncia ricorda i suoi anni alle scuole medie si mette le mani in testa: «Un periodo orribile - dice - Sono sempre stato giudicato e mai accettato per quello che ero. Mi sono sempre sentito isolato e diverso. Ho capito che dovevo reagire poco prima di compiere 17 anni. Ho deciso di cambiare totalmente, volevo riuscire a far parlare ancora di me, ma in maniera diversa. Non volevo stare più in un angolo, volevo essere qualcuno. E così ho fatto». All’improvviso ha smesso di piangere, ha perso molti chili e ha cambiato aspetto fisico con qualche ritocchino al viso. Ha cambiato anche il suo vestiario: scarpe rigorosamente alte, abiti estrosi e collane di ogni tipo. Poi ha iniziato a usare i social: «Ho cominciato a farmi vedere in modo diverso da come ero prima – racconta – Ho deciso di rispondere a tutti i bulli di un tempo che sui social continuavano a deridermi. Fino a quando, tra una gag comica e un sketch divertente ho inventato quello che ormai è un vero tormentone: “Nell’umido”, un modo per riferirmi a tutti quelli che denigrano chi è diverso».

La canzone

Mirko Troncia, che ha sempre amato cantare, tanto che anni fa ha anche partecipato al famoso concorso Area Sanremo, ha deciso di scrivere la canzone “Amirko nell’umido”, registrarla, realizzare il video con l’aiuto di alcuni amici e pubblicarla su TikTok. «La parola “umido” ha un significato ben preciso: così mi hanno fatto sentire per anni in tanti, uno scarto da buttare via – racconta Mirko che nel video passeggia tra Cabras e il centro di Oristano con un bidone dei rifiuti – Io ora però sorrido di nuovo».

L’influencer spiega il senso di questa sua canzone: «Un modo per gridare alla ribellione contro le persone che giudicano da dietro una tastiera, un modo per far capire a chi ascolta che nessuno può perdere il sorriso. Io mi sono salvato. Tutti possiamo salvarci, basta lacrime».

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