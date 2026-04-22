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Il bilancio.
23 aprile 2026 alle 00:40

«Carenza di sangue, servono sempre più donatori» 

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In Sardegna raggiungere l’autosufficienza nella raccolta di sangue per le donazioni è da sempre uno degli obiettivi più sentiti ma complessi da raggiungere. Nel 2025 l’Avis provinciale ha puntato con decisione su progetti e iniziative con particolare attenzione ai giovani e alla fidelizzazione dei soci storici. Con circa 21mila sacche conferite, che equivalgono a circa il 25 per cento del totale regionale, l’associazione provinciale ha confermato la propria importanza nel garantire la disponibilità di sangue per le trasfusioni.
Come emerso dal bilancio 2025 però, i primi tre mesi sono stati segnati da un avvio particolarmente difficile, come ha sottolineato il presidente Avis Provinciale Nicola Ondradu: «Il trimestre è stato segnato come un vero e proprio buco nero. Un deficit che ci siamo portati dietro tutto l’anno. Fortunatamente c’è stata poi una crescita, ma non abbastanza per compensare le difficoltà iniziali. Siamo infatti riusciti a raccogliere 77mila sacche, a fronte di una richiesta di 105mila di fabbisogno regionale 2025».

Segnali incoraggianti sono arrivati nel 2026, con un primo trimestre chiuso in positivo rispetto all’anno precedente. Tra le priorità strategiche si colloca il “Piano Plasma 2026”, che prevede l’acquisto di una nuova autoemoteca: «Attualmente la raccolta del plasma è possibile solo all’ospedale Brotzu. Così saremo il primo centro Avis a farlo nel sud Sardegna. Si tratta di un obiettivo primario, perché ci permetterebbe di andare ad inseguire l’autosufficienza ematica. Inoltre, la donazione del plasma, che può avvenire ogni 30 giorni, non compromette la donazione del sangue che è invece ogni 90 giorni. Non è solo un’attività sanitaria, ma un valore che si riversa sulla società», ha concluso il presidente.

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