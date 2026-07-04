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Enna.
05 luglio 2026 alle 00:34

Carcere vecchio, scatta la rivolta 

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Enna. La rivolta nel carcere cittadino era nell'aria, alimentata dai tanti sequestri di cellulari e droga introdotti all'interno dell'istituto. Ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso, in una struttura sovraffollata e vecchia, è stata la centralina telefonica andata in tilt. Complici i temporali dell'ultima settimana e il fulmine che tre giorni fa ha colpito l'impianto.

A Enna i detenuti, negli ultimi giorni, non hanno potuto comunicare con le famiglie e questo ha fatto saltare il tappo a una situazione di per sé esplosiva. Così ieri, nonostante la linea telefonica fosse stata già ripristinata, è scoppiata la rivolta. Erano le 11 e poco prima gli agenti avevano scoperto nuovamente telefoni cellulari, introdotti illegalmente dentro l'istituto, e una partita di droga. I detenuti hanno “conquistato” il vecchio padiglione, tre piani di celle, e il nuovo padiglione, dove ci sono i carcerati protetti. Distrutte le telecamere di sorveglianza. Solo nel pomeriggio, con l’intervento di altri agenti siciliani, è stata riportata la calma. Otto gli indagati.

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