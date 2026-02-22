caprera no limits: cinquina al tortolì 

Il Caprera riprende da dove aveva lasciato prima della sosta: da una vittoria (la quindicesima stagionale) che la proietta a 45 punti. Il 5-0 a domicilio sul Tortolì è confezionato dalle doppiette di Gasmi e Baltazar e dalla rete di Brigante. Non ha problemi nemmeno il Real Sun Service, che regola il Castello Cagliari per 7-0: a segno Shaheen (doppietta, la prima rete dal dischetto), capitan Fiori, Ledda, Palmas, Dos Santos e Pintus. Le sassaresi salgono a 42 punti.

Conquista momentaneamente il quarto posto la Gioventù Assemini. Reduce dal cambio in panchina, con Attilio Usai subentrato a Giuseppe Panarello nella scorsa settimana, le asseminesi superano 4-0 la Marzio Lepri Torres grazie alla doppietta di Pinna e ai gol di Scanu e Atzori e superano il Maracalagonis, che deve recuperare la sfida col Castello Cagliari e stasera ospita l’Fc Alghero.

Intanto un ottimo Atletico Uri consolida il settimo posto e avvicina il Porto Rotondo, sconfitto con un rocambolesco quanto entusiasmante 4-3. Le reti di Delogu, Sau e Sanna non sono bastate alle galluresi per tenere testa alla squadra di Gianfranco Pinna, che con la doppietta di Pinna e le reti di Tidore e Ruiu porta a casa la settima vittoria. Si riscatta la Pgs Audax Frutti d’Oro, reduce da tre pesanti ko: le biancoverdi ritrovano il successo a Simaxis e si riappropriano del nono posto a quota 12 punti. La solita Cammarota con una doppietta firma la vittoria delle capoterresi, nonostante l’autorete di Sanna. Le oristanesi, che la scorsa settimana hanno ufficializzato gli acquisti dell’attaccante Maria Panarello e del portiere Anna Angioni, restano al penultimo posto con una vittoria e un pareggio all’attivo in quindici partite.

Derby

In Serie C la Torres si aggiudica il derby con l’Atletico Uri: Dahine (doppietta), Picchirallo (su rigore) e la nipponica Kubota piegano le giallorosse e mettono una solida ipoteca sulla salvezza. Le rossoblù salgono a quota 18 punti e lasciano le uresi al terzultimo posto. Per la Tharros invece la quindicesima giornata è amara. Reduce dalla (seconda) vittoria con l’Azalee Solbiatese prima della sosta, le oristanesi incappano nella tredicesima sconfitta: la trasferta a Torino termina con un pesante 5-0 che lascia le biancorosse al penultimo posto del girone A.