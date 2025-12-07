Caos rifiuti davanti ai raccoglitori 

Ancora proteste a Sestu da parte dei cittadini che trovano cumuli di rifiuti e degrado davanti ai raccoglitori di abiti usati e di oli esausti: «È la solita storia», fanno notare i residenti. «La ditta svuota regolarmente i raccoglitori ogni settimana ma c’è gente che se ne infischia delle regole e quando li trova pieni lascia lo stesso bustoni di vestiti o perfino rifiuti indifferenziati», riassume Mirko Secci. «Troppa gente pensa che questi contenitori siano la propria discarica personale», rincara Antonella Boi. Succede per esempio in via Iglesias, all’angolo di via Torricelli, dove è pieno di buste di abiti, o in via Vienna dove qualcuno ha lasciato pure un vecchio condizionatore d’aria. I raccoglitori sono piazzati in tutta la città e forniscono sicuramente un servizio utile dunque i cittadini non vogliono che siano tolti, ma molti suggeriscono di installare telecamere nelle vicinanze.