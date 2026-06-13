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14 giugno 2026 alle 00:33

Cantieri sulla statale 195, sabato con pochi disagi ma si teme il controesodo 

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La quiete di ieri in attesa di una tempesta annunciata per oggi. È trascorso senza particolari criticità il sabato lungo la Strada Statale 195, ma l'attenzione resta alta in vista del rientro domenicale dal litorale sud-occidentale della Sardegna. I numerosi cantieri aperti lungo l'arteria, interessata da importanti interventi di manutenzione e messa in sicurezza, stanno infatti modificando in maniera significativa la viabilità in uno dei periodi più delicati dell'anno per il traffico verso Cagliari.

Nei giorni scorsi automobilisti e residenti hanno dovuto fare i conti con lunghe attese e rallentamenti, soprattutto nelle ore di punta. Le deviazioni predisposte per consentire l'esecuzione dei lavori hanno provocato code chilometriche, alimentando le preoccupazioni di chi utilizza quotidianamente la Sulcitana per raggiungere il capoluogo o le località turistiche della costa.

Ieri, complice una distribuzione più regolare dei flussi veicolari, la situazione si è mantenuta sotto controllo. Nessun particolare ingorgo e tempi di percorrenza sostanzialmente accettabili hanno caratterizzato la giornata, offrendo una breve tregua agli utenti della strada. Una condizione che, tuttavia, potrebbe rivelarsi solo temporanea.

Le maggiori preoccupazioni sono infatti rivolte alla giornata di oggi, quando migliaia di bagnanti, turisti e proprietari di seconde case saranno chiamati a fare ritorno verso Cagliari dopo il fine settimana trascorso nelle località di Pula, Santa Margherita, Chia e lungo l'intero tratto costiero sud-occidentale.

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