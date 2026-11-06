Cantieri infiniti, botta e risposta opposizione-assessori 

Lo stato di avanzamento di alcuni dei principali cantieri cittadini finisce sotto la lente della minoranza in consiglio comunale. All’attacco i consiglieri Andrea Massidda (Gruppo Misto) e Alberto Corda (Riformatori Sardi), che hanno chiesto chiarimenti sui lavori in via Cesare Cabras, sul murale della stessa via, sulla fontana di via Caracalla e sul nuovo ecocentro.

«In via Cabras i lavori, stando alle recenti dichiarazioni dell’amministrazione, sono in ritardo» ha attaccato Massidda. Critiche anche per la fontana di via Caracalla, «un’area recintata da diversi mesi in stallo e abbandono», per il murale ancora incompleto e infestato dal canneto e per l’ecocentro «la cui consegna era inizialmente prevista un anno fa». Sulla stessa linea Corda: «Pur essendo tecnicamente dentro i tempi, la lunghezza dei lavori è andata ben oltre il previsto. Bisogna tenere conto dei disagi quotidiani di attività e residenti, serve una definizione chiara della situazione».

Si difende l’assessore ai Lavori pubblici Raffaele Nonnoi. «Per via Cabras ha influito la situazione dei sottoservizi e l’ordinanza regionale sugli orari dei cantieri. Ci tengo a precisare che la scadenza contrattuale è a dicembre». Per le problematiche legate all’intervento, Nonnoi ribatte: «Abbiamo registrato pochi disagi dal punto di vista veicolare, per quanto possibile abbiamo cercato di aiutare commercianti e residenti anche con parcheggi alternativi e passerelle». Quanto alla conclusione, «stiamo aspettando un collaudo per poter chiudere la strada».

Per gli altri cantieri, l’assessore al Verde pubblico Saverio De Roma spiega: «I lavori della fontana di via Caracalla sono sospesi a causa dello sciopero dei trasporti che impedisce la consegna del materiale necessario, verrà conclusa entro fine febbraio». Sul murale di via Cesare Cabras ha aggiunto: «Siamo in attesa che Enel realizzi l’allaccio elettrico, è già concluso. La completa eradicazione del canneto danneggerebbe le essenze tappezzanti presenti, per questo stiamo procedendo con interventi periodici«. Sull’ecocentro, infine, De Roma ha assicurato che il Comune «sollecita giornalmente l’impresa», attribuendo i ritardi anche ai tempi di Abbanoa e all’attesa dell’allaccio elettrico.

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