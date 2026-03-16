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Selargius.
17 marzo 2026 alle 00:19

Cantieri in centro, traffico subito in tilt 

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Stop alle corse dei bus in centro e transenne da mezzogiorno, compreso il divieto anche alle auto nel primo tratto di via San Lussorio dove ieri sono partiti i lavori di restyling del ciottolato che poi coinvolgeranno anche via Gallus. E i disagi nel traffico si sono verificati subito dopo la chiusura della strada, con decine di auto in coda verso Quartucciu e Quartu e un bus del Ctm che ha dovuto deviare all’ultimo il percorso.

Primi effetti delle modifiche nella viabilità che dovrebbero durare sino a giugno: mezzi pubblici dirottati su tragitti alternativi, mentre la viabilità cittadina dovrebbe subire i divieti per step e non per tutti e tre i mesi di cantieri previsti nel centro città. Da ieri il primo tratto di via San Lussorio - sino all’incrocio con via Cavour - è chiuso al traffico anche alle auto, e nella stessa via Cavour è stata istituita l’inversione di marcia. Traffico subito in tilt nelle ore di punta.

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