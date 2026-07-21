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22 luglio 2026 alle 00:23

Cantiere all’Oncologico: «Quando riapriranno le sale operatorie?» 

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«Dopo ritardi e scadenze non rispettate, Regione e Arnas riferiscano sui tempi e il rientro delle attività». L’Usb sanità vigila costantemente sulla situazione dei lavori per le sale operatorie dell’Oncologico, e chiede ancora una volta trasparenza e chiarezza.

In una nota firmata dal referente del sindacato, Gianfranco Angioni, si ricorda che «da aprile 2025 le attività chirurgiche del Businco sono state trasferite al San Michele per consentire l'esecuzione dei lavori del nuovo blocco operatorio. Oggi, mentre l'opera prende forma, resta ancora aperta la definizione di tempi certi per il completamento, il collaudo e la restituzione delle sale operatorie al polo oncologico regionale».

Prosegue: «L'avanzamento del cantiere è positivo, ma occorre distinguere tra lavori in corso e piena operatività delle sale operatorie. La domanda alla quale Regione Sardegna e Direzione generale dell'Arnas Brotzu devono rispondere è semplice: quando il blocco operatorio sarà realmente disponibile per pazienti e operatori? Il Businco è una struttura fondamentale per la cura dei pazienti oncologici. Ogni ulteriore incertezza sulla piena disponibilità delle sale operatorie ha conseguenze sull’organizzazione del lavoro, sui professionisti sanitari e sui cittadini».

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