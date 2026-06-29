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30 giugno 2026 alle 00:20

Cantiere alle Medie, novanta giorni per finire i lavori 

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Novanta giorni di tempo per completare i lavori di messa in sicurezza della scuola secondaria di primo grado di piazza Manno. È il termine fissato dal Comune dopo l’affidamento dell’appalto alla Camedda Costruzioni di Cabras, che si è aggiudicata l’intervento con un ribasso del 2,31%. Il valore complessivo del contratto è di 159.871 euro.

Dietro la corsa contro il tempo c’era il rischio di perdere i soldi del Pnrr. Per questo l’amministrazione ha disposto l’affidamento dei lavori pur con alcune verifiche amministrative sull’impresa ancora in fase di completamento. Nella determina gli uffici spiegano che «si procede comunque all’affidamento, nelle more del completamento delle suddette verifiche, in considerazione delle tempistiche ristrette connesse al finanziamento Pnrr e al fine di evitare la perdita dello stesso». L’intervento dispone di un finanziamento complessivo di 223.510 euro: 200 mila arrivano dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, mentre altri 23.510 euro derivano da economie di un precedente contributo regionale. Le opere riguarderanno l’adeguamento dell’edificio alle norme di prevenzione incendi e la messa in sicurezza della struttura scolastica.

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