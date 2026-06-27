Canoe in gara sul lago San Sebastiano 

Canoe in acqua questa mattina nel lago San Sebastiano di Isili per la gara regionale di velocità. Appuntamento nel lato diga dell’invaso artificiale che da anni ospita competizioni di livello regionale, nazionale e internazionale sui 2000, sui 1000 metri e sui 200 metri.

L’evento è stato organizzato dalla Polisportiva di Isili e dal Comitato regionale Sardegna fick in collaborazione con il Comune e il consorzio turistico Laghi e Nuraghi. Uno sport che sta dando tanto al territorio e che si è temuto saltasse per la siccità, che nei mesi scorsi ha causato un abbassamento vertiginoso del livello dell’acqua. Ma la primavera e le sue abbondanti piogge hanno riportato tutto alla normalità. Anche il “campo di gara”, unico in tutta l’Isola.

Soddisfazione e tanto impegno da parte degli organizzatori, che si preparano a una stagione ricca ed impegnativa.

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