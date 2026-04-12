Canile, meno di un mese per le adozioni 

Procede a ritmo spedito il progetto “Adotta un cane dal canile 2026”, per cui è ancora possibile presentare le domande fino all’11 maggio. Già diverse associazioni si sono fatte carico di cani adulti e cuccioli per poi darli in adozione. Il progetto ha infatti lo scopo di incentivare l’adozione dei cani ospitati nel canile convenzionato Shardana, favorendo una stretta collaborazione con le associazioni animaliste nazionali e regionali con l’obiettivo di far uscire gli animali dal canile e accompagnarli in un percorso di adozione controllata e responsabile.

Per ogni adozione effettivamente realizzata il Comune erogherà alle associazioni un contributo economico destinato a coprire le spese di alimentazione, cure veterinarie e mantenimento dell’animale.

Gli importi variano in base a età, taglia, stato di salute e tempo trascorso in canile: 300 euro per i cuccioli fino a 6 mesi, 500 euro per i cani tra i 6 mesi e l’anno di età, 800 euro per i cani di taglia piccola (fino a 10 kg) tra 1 e 9 anni, 1.000 euro per quelli di taglia media (11-25 kg) nella stessa fascia d’età, 1.200 euro per i cani di taglia grande (oltre 25 kg) tra 1 e 9 anni. Previsti 1.200 euro per gli animali presenti in canile da oltre tre anni e 1.500 euro per i cani anziani (oltre 9 anni), per quelli con patologie, disabilità o particolarmente impegnativi, nonché per gli animali ospitati da più di cinque anni.

A partecipare sono già stati ad esempio “Tana di Bau” e “Amici del Branco”. Alcuni dei cani presi sono anche già stati dati in adozione.

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