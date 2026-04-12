VaiOnline
L’iniziativa.
13 aprile 2026 alle 00:37

Canile, meno di un mese per le adozioni 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Procede a ritmo spedito il progetto “Adotta un cane dal canile 2026”, per cui è ancora possibile presentare le domande fino all’11 maggio. Già diverse associazioni si sono fatte carico di cani adulti e cuccioli per poi darli in adozione. Il progetto ha infatti lo scopo di incentivare l’adozione dei cani ospitati nel canile convenzionato Shardana, favorendo una stretta collaborazione con le associazioni animaliste nazionali e regionali con l’obiettivo di far uscire gli animali dal canile e accompagnarli in un percorso di adozione controllata e responsabile.

Per ogni adozione effettivamente realizzata il Comune erogherà alle associazioni un contributo economico destinato a coprire le spese di alimentazione, cure veterinarie e mantenimento dell’animale.

Gli importi variano in base a età, taglia, stato di salute e tempo trascorso in canile: 300 euro per i cuccioli fino a 6 mesi, 500 euro per i cani tra i 6 mesi e l’anno di età, 800 euro per i cani di taglia piccola (fino a 10 kg) tra 1 e 9 anni, 1.000 euro per quelli di taglia media (11-25 kg) nella stessa fascia d’età, 1.200 euro per i cani di taglia grande (oltre 25 kg) tra 1 e 9 anni. Previsti 1.200 euro per gli animali presenti in canile da oltre tre anni e 1.500 euro per i cani anziani (oltre 9 anni), per quelli con patologie, disabilità o particolarmente impegnativi, nonché per gli animali ospitati da più di cinque anni.

A partecipare sono già stati ad esempio “Tana di Bau” e “Amici del Branco”. Alcuni dei cani presi sono anche già stati dati in adozione.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Tennis

SINNER NUMERO 1

l Nello sport
Il conflitto

Libano, carri armati israeliani danneggiano mezzi della Sassari

Tensioni nelle aree in cui opera la Brigata sotto egida Onu «L’Idf ha distrutto le telecamere e imbrattato il cancello» 
Giuseppe Deiana
Regione

«Norme impugnate sulle Case di comunità: ma il Governo sapeva»

La maggioranza: c’era un accordo Truzzu (FdI): l’ennesimo pasticcio 
Varese.

Omicidio per debiti, un sardo in cella

Lui si difende: «Ho voluto difendere mio figlio». Nella rissa è morto un 30enne 
Il voto

L’Ungheria depone Orbán e premia Magyar

L’allievo spezza la lunga stagione di potere del maestro che ammette la sconfitta 
Monte Claro.

Solidarietà e salute, la carica dei mille

Screening gratuiti, pet therapy, aiuti ai poveri: folla tra gli stand del Lions Day 
Alessandra Ragas
La curosità.

Tra pennelli e colori: «Pittori per un giorno»

Al. Rag. RIPRODUZIONE RISERVATA