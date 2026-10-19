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20 ottobre 2026 alle 00:47

Cani senza guinzaglio nei parchi: «Servono controlli» 

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Portare il proprio cane in giro dovrebbe essere anche un momento di relax, ma spesso non è così. Alcuni cittadini lamentano infatti la presenza, in varie aree pubbliche, di cani senza guinzaglio. In queste aree non è vietato il transito dei quattro zampe, purché però vengano tenuti al guinzaglio. Cosa che non capita sempre. Anzi, molto spesso chi si ritrova a passeggiare deve fare i conti anche con padroni infastiditi dalle lamentele.

Silvia Garau, padrona di un cagnolino di taglia piccola, racconta l’ultima disavventura: «Lo stavo portando a passeggio nell'area verde di via Silanus, quando si è avvicinato un cane grande con fare minaccioso e il mio era terrorizzato. Per poco non veniva azzannato. La colpa è ovviamente dei proprietari, che fingono di non sapere che mettere il guinzaglio quando si entra in un luogo pubblico dove ci sono altri cani è questione di buon vivere».

Stessa cosa capita anche nello sterrato di via Pertini, vicino alla colonia felina. Non c’è divieto di ingresso per i cani, ma vige comunque la norma di non lasciarli liberi. «Però non viene seguita», dice un abitante di via Pertini, «ci sono stati episodi di cani senza guinzaglio rincorrere i gatti della colonia. E se si prova a dire qualcosa ai proprietari, si viene anche insultati».

Tutto ciò, dicono coloro che vorrebbero portare i propri amici a quattro zampe a passeggio senza stress, si risolverebbe solo in un modo: controlli ed eventuali multe.

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