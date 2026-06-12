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Gruppo B.
13 giugno 2026 alle 00:21

Canada e Bosnia, pari all’esordio 

Lukic rompe l’equilibrio dopo 21’, Larin pareggia nel finale 

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Canada 1

Bosnia 1

Canada (4-3-3) : Crepeau, Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea, Eustaquio (46' st Osorio), Kone, Millar (16' st Shaffelburg), J. David (16' st P. David), Oluwaseyi (31' st Larin), Buchanan (16' st Ahmed). In panchina St Clair, Goodman, Jones, Waterman, Bombito, Davies, Sigur, Choiniere, Saliba, Nelson. Ct Marsch.

Bosnia (4-3-3) : Vasilj, Muharemovic, Kolasinac (38' st Burnic), Dedic, Katic; Tahirovic, Basic (16' st Gigovic), Memic (29' st Alajbegovic), Demirovic, Bajraktarevic (29' st Sunjic), Lukic (16' st Bazdar). In panchina Jurkas, Zlomislic, Mujakic, Hadzikadunic, Radeljic, Malic, Hadziahmetovic, Mahmic, Dzeko, Tabakovic. Ct Barbarez.

Arbitro : Tello (Argentina).

Reti : 21' pt Lukic; nel 33' st Larin.

Note : angoli 9-4 per il Canada. Recupero 4' e 6' Ammoniti Johnston, De Fougerolles, Demirovic, Lukic e Katic per gioco falloso.

Toronto. Comincia con un pareggio l'avventura ai Mondiali del Canada padrone di casa e di una Bosnia concreta e abile in contropiede, proprio come quella capace di eliminare gli azzurri ai playoff. In un Toronto Stadium per il 95% dipinto di rosso, David e compagni sprecano troppo e si fanno infilzare, dopo una ventina di minuti dal via, dal colpo di testa di Lukic, in campo al posto del monumento Edin Dzeko. Nella ripresa, la formazione di Marsch aumenta il forcing, ma un po' per sfortuna e un po' per imprecisione, il gol del pari tarda ad arrivare e solo il nuovo entrato Larin salva la festa di tutto un Paese. Prima del match, che per l'Italia del pallone ha il sapore amaro dell'ennesima eliminazione per via della sconfitta nel playoff a Zenica, va in scena lo show d'apertura di Toronto dopo quello dello Stadio Azteca, con protagonisti alcuni artisti di fama mondiale come Alanis Morissette e Michael Bublé.

La sfida

Avvio di partita con una Bosnia più aggressiva e infatti va in vataggio con Lukic che sfrutta il corner calciato da Basic. Sul primo palo c'è la spizzata di Kolasinac, tocco che alle sue spalle trova un altro colpo di testa vincente da pochi passi del centravanti dell'Universitatea Cluj in Romania. La reazione dei padroni di casa è immediata con le occasioni di Konè, Oluwaseyi e Cornelius oltre a un Liam Millar incontenibile, ma il primo tempo si chiude con la Bosnia avanti. La ripresa comincia con il Canada scatenato e la Bosnia capace di salvarsi grazie all'atalantino Kolasinac che devia sulla traversa un tiro a botta sicura di Laryea. Subito dopo Demirovic si divora in contropiede il 2-0. Quando le speranze canadesi sembrano sfumare arriva il gol di Larin, appena entrato.

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