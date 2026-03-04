Campo sportivo, atteso l’ok della Lega calcio 

Corsa contro il tempo per ottenere l’omologazione del campo di calcio di Muravera appena rifatto e consentire alla squadra, che sta disputando il campionato di Terza categoria, di poter giocare fra le mura domestiche a partire dal 21 marzo contro la Jupiter di Pirri. Manca ancora il via libera da parte della Lega Nazionale Dilettanti (il Comune ha inoltrato la richiesta la scorsa settimana) e servono alcuni piccoli interventi all’interno degli spogliatoi.

Il manto in sintetico adesso è nuovo, così come le porte e le panchine: una serie di interventi avviati lo scorso anno per un totale di ottocentomila euro (più altri 300mila nei prossimi mesi). La Giunta comunale, nel frattempo, ha concesso alla società di utilizzare l’impianto per gli allenamenti. La squadra, dall’inizio del campionato, è costretta a giocare in trasferta: le partite in casa vengono disputate ad Armungia. «Che ringraziamo di cuore», sottolinea la società, «ci auguriamo però che nel giro di pochissimi giorni si possa giocare a Muravera». (g.a.)

