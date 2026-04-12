Campo off limits, subito i lavori 

Il Comune accelera l’iter per la riqualificazione del campo da calcio di Flumini, a due passi da futuro mercato all’aperto e parcheggi che si affacciano su via dell’Autonomia regionale. Pochi giorni fa è stata pubblicata la manifestazione d’interesse per affidare i lavori diventati più che mai urgenti dopo lo stop improvviso a partite e allenamenti nel rettangolo di gioco della frazione quartese utilizzato dalla squadra del San Giorgio che due settimane fa - all’improvviso - si è ritrovata senza campo dove poter concludere il campionato.

L’agibilità

Le criticità nell’impianto sportivo sono emerse il mese scorso proprio durante i rilievi per la progettazione esecutiva dell’intervento programmato dal Comune: «L’area sportiva e i relativi spogliatoi devono ritenersi non agibili e, sino alla consegna dei lavori, non dovrà essere consentito l’accesso», veniva spiegato nell’ordinanza del Comune partita il 24 marzo. Inevitabile il malcontento della società sportiva, in primis del presidente Gianfranco Piludu. E non sono mancate le polemiche politiche. «Lo sport a Quartu non può più essere trattato con superficialità e approssimazione. Servono programmazione, rispetto e responsabilità», il commento del coordinamento cittadino di FdI all’indomani della notizia sulla chiusura del campo. «Dispiace anche a noi sia capitato proprio a poche settimane dalla fine del campionato», dice l’assessore ai Lavori pubblici Antonio Conti, «i progettisti però hanno rilevato una pericolosità per cui era impossibile consentire l’utilizzo del campo: non è stata una scelta dell’amministrazione ma un obbligo. La sicurezza - ribadisce Conti – viene prima di tutto».

Il contraccolpo

Disagi e sacrifici sino a maggio per i calciatori della San Giorgio. A breve partiranno i cantieri, e per il prossimo campionato il restyling del campo di Flumini dovrebbe essere concluso. «I lavori più impegnativi sono previsti negli spogliatoi», spiega l’assessore, «per il resto si può realizzare tutto nel giro di pochi mesi». Nei giorni scorsi il Comune ha pubblicato la manifestazione d’interesse per affidare l’intervento, con scadenza fissata al 26 aprile. Sullo sfondo c’è un finanziamento regionale di 875mila euro dedicato al completamento dell’impianto sportivo esistente, più alcuni interventi per ridurre i consumi energetici e eliminare le barriere architettoniche. Nel dettaglio l’appalto prevede il rifacimento del campo di calcio a 11 in erba sintetica, la manutenzione straordinaria degli spogliatoi, l’efficientamento energetico. E infine recinzioni, varchi, e un nuovo impianto di illuminazione.

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