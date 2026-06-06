Campo da gestire: è arrivata un’offerta 

Passi avanti per la rinascita del campetto di via Sardara a Quartucciu. Dopo anni di inutilizzo, il piccolo impianto potrebbe tornare ad animare la via con attività sportive. Una nuova fase, con il Comune che ha scelto di affidarne la gestione a un soggetto esterno. A fare il punto della situazione è l’assessore al Patrimonio Carlo Secci, che conferma come al bando pubblicato dal Comune abbia risposto un solo soggetto interessato alla gestione della struttura. «Gli uffici ora stanno valutando l’offerta», spiega. L’eventuale concessionario, dovrà farsi carico della manutenzione ordinaria, delle utenze, degli interventi di messa in sicurezza e garantire le agevolazioni ai residenti di Quartucciu. Ora l’attenzione è rivolta alla valutazione dell’offerta. In caso di esito positivo, il campetto di via Sardara potrà finalmente tornare a essere un punto di riferimento per lo sport e l’aggregazione nel quartiere.

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