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Flumini.
14 giugno 2026 alle 00:33

Campagne in fiamme, paura per alcune case 

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Ancora una giornata di incendi nel territorio comunale di Quartu. Le fiamme hanno aggredito le zone di Terra perdosa, di Is pardinas e San Forzorio, riducendo in cenere diversi ettari di terreno. Il fuoco ha anche colpito un cantiere danneggiando una catasta di legname e avvicinandosi pericolosamente ad alcune case.

Sono intervenuti i Vigili del fuoco, i volontari dell’associazione Nos di Quartu e i Forestali che dopo i roghi e la messa in sicurezza delle aree danneggiate, hanno avviato accertamenti per risalire alla cause dei tre incendi e alle eventuali responsabilità.

Altri incendi si sono sviluppati nella mattinata: il primo a Flumini, nella località di Terra perdosa dove il fuoco ha minacciato da vicino alcune abitazioni. Ancora fiamme nelle altre due località con forestali, pompieri e Volontari costretti a spostarsi rapidamente da un posto all’altro per circoscrivere l situa«ioni di pericolo segnalate.(r.s.)

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