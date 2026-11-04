«Cammino minerario più digitale per aiutare il territorio» 

Dalle antiche miniere del Sulcis Iglesiente alle nuove frontiere del digitale, il Cammino Minerario di Santa Barbara guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici. I nuovi strumenti digitali che accompagneranno i pellegrini (mappe virtuali, una nuova app e la Minera Card per accreditare le tappe con il QRcode) renderanno ancora più coinvolgente l'esperienza dei camminatori e daranno nuove opportunità di crescita al territorio.

A sottolineare l'importanza dell'iniziativa è il vicepresidente della Regione e assessore alla Programmazione e Bilancio, Giuseppe Meloni, che evidenzia il valore di un progetto nato dalla volontà di trasformare la storia del lavoro e l'identità delle comunità locali in un'opportunità di crescita per il territorio.

«I nuovi servizi digitali – ha dichiarato Meloni – segnano un altro importante risultato perché, oltre a migliorare l'esperienza dei camminatori, permetteranno di conoscere meglio i flussi dei visitatori e le loro esigenze».

La Regione ha destinato al progetto oltre 13 milioni di euro. Le risorse sostengono la valorizzazione dei siti minerari, il miglioramento dei percorsi e dell'accoglienza, lo sviluppo dei servizi e la promozione dell'itinerario.

RIPRODUZIONE RISERVATA