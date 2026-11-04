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Iglesias.
05 novembre 2026 alle 00:24

«Cammino minerario più digitale per aiutare il territorio» 

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Dalle antiche miniere del Sulcis Iglesiente alle nuove frontiere del digitale, il Cammino Minerario di Santa Barbara guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici. I nuovi strumenti digitali che accompagneranno i pellegrini (mappe virtuali, una nuova app e la Minera Card per accreditare le tappe con il QRcode) renderanno ancora più coinvolgente l'esperienza dei camminatori e daranno nuove opportunità di crescita al territorio.

A sottolineare l'importanza dell'iniziativa è il vicepresidente della Regione e assessore alla Programmazione e Bilancio, Giuseppe Meloni, che evidenzia il valore di un progetto nato dalla volontà di trasformare la storia del lavoro e l'identità delle comunità locali in un'opportunità di crescita per il territorio.

«I nuovi servizi digitali – ha dichiarato Meloni – segnano un altro importante risultato perché, oltre a migliorare l'esperienza dei camminatori, permetteranno di conoscere meglio i flussi dei visitatori e le loro esigenze».

La Regione ha destinato al progetto oltre 13 milioni di euro. Le risorse sostengono la valorizzazione dei siti minerari, il miglioramento dei percorsi e dell'accoglienza, lo sviluppo dei servizi e la promozione dell'itinerario.

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