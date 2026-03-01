VaiOnline
Ulassai.
01 marzo 2026 alle 02:37

Camminatori in marcia per la pace 

Social trekking per la prima volta nell’Isola: tre giorni su e giù per i Tacchi 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Camminatori di tutta Italia unitevi. All’ombra dei Tacchi e nel nome di Maria Lai, nume tutelare della rinascita di Ulassai. Camminare insieme, conoscere un territorio attraverso persone, esperienze, associazioni. Il Social trekking è questo e molto altro. Un appuntamento periodico per camminatori, una festa aperta a tutti, una comunità in marcia anche per la pace.

La prima volta

Social trekking dal 2012 ad oggi ha girato la Penisola in lungo e in largo: Colle Val d’Elsa, Firenze, Torino, Bologna, Roma, Pistoia, Pavia, Salerno, Avigliana. Nel 2024 ha fatto tappa a Faenza per sostenere una terra ferita dall’alluvione e nel 2025 in Molise. Tra pochi giorni approda per la prima volta in Sardegna. «Sarà un’occasione unica per far conoscere ai camminatori di tutta Italia la bellezze dei Tacchi di Ulassai. Un territorio che per vocazione, paesaggio e comunità rappresenta perfettamente lo spirito del Social Trekking», spiegano gli organizzatori.

Le escursioni andranno incontro a un territorio pieno di grazia: il monte Tisiddu che sovrasta l’abitato, il canyon Sa Tappara con le sue alte falesie, l’altopiano di Taccu ricco di anfratti ipogei, l’area archeologica di Serbissi. Si potrà anche solo camminare per il paese alla ricerca delle tante tracce lasciate da Maria Lai. Sappiano gli aspiranti camminatori che l’evento è gratuito. Le visite ai musei e ai siti archeologici sono facoltative.
«Un’esperienza che unisce territorio e cultura: dagli incontri istituzionali focalizzati sul turismo outdoor e la sentieristica, fino a un ricco calendario di eventi. Si potrà spaziare tra proiezioni di film e presentazioni di libri, per poi concludere le giornate con il divertimento delle serate danzanti», spiega Simone Depau, uno degli organizzatori.

Arcobaleno

Nell’ultima giornata il Social trekking veste la bandiera arcobaleno e diventa tappa ufficiale della manifestazione nazionale “Giro d’Italia per la Pace”. «Cammineremo insieme per condividere e promuovere gli ideali di pace, accoglienza e fratellanza, unendo il cuore dell'Ogliastra al resto d'Italia in un unico grande abbraccio». Più di cento le iscrizioni già pervenute. I camminatori arriveranno da tutta Italia, pronti a legarsi alle montagne di Ulassai e alla sua gente in un abbraccio ideale.

Si può anche solo fare un pezzo di strada insieme, condividere un esperienza. Essere parte di una comunità in marcia. L'evento ha ottenuto il patrocinio di Comune, Gal Ogliastra, Pro Loco, Ulassai Turismo, area Archeologica di Serbissi. (si. l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il conflitto.

Scacco all’Iran, ucciso Khamenei

Usa e Israele hanno scatenato l’attacco. La Brigata Sassari vola in Libano 
Il conflitto

«Nessun italiano coinvolto» Crosetto bloccato a Dubai

Colpita una base dell’esercito in Kuwait Ieri un vertice d’emergenza a Palazzo Chigi 
Il conflitto

«La logica americana è chiara ma ora il rischio è la guerra civile»

L’analista: Trump fuori controllo? No, segue l’agenda dei militari 
Celestino Tabasso
Regione

Todde-Pd, tregua per il referendum

Tensioni congelate durante le tre settimane di campagna per il 22 e 23 marzo 
Roberto Murgia
Carceri

«Non siamo la colonia del 41 bis»

In 1.500 a Cagliari, ma il centrodestra attacca: fu Conte a portare i primi boss 
Alessandra Carta
La storia

Muru Mannu, le cascate contese

Il sindaco di Gonnosfanadiga: «Sono nostre, non di Villacidro» 
Johanne Cesarano Paolo Carta
La storia

Zuncheddu: «Lo Stato mi ha tradito due volte»

Nel 2024 l’assoluzione dopo 33 anni di carcere da innocente: non ha avuto alcun risarcimento 
Massimiliano Rais
La giornata

Mattarella: diritto alla salute per tutti

Il monito del capo dello Stato: «Disparità non più accettabili tra nord e sud» 