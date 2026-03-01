Camminatori in marcia per la pace 

Camminatori di tutta Italia unitevi. All’ombra dei Tacchi e nel nome di Maria Lai, nume tutelare della rinascita di Ulassai. Camminare insieme, conoscere un territorio attraverso persone, esperienze, associazioni. Il Social trekking è questo e molto altro. Un appuntamento periodico per camminatori, una festa aperta a tutti, una comunità in marcia anche per la pace.

La prima volta

Social trekking dal 2012 ad oggi ha girato la Penisola in lungo e in largo: Colle Val d’Elsa, Firenze, Torino, Bologna, Roma, Pistoia, Pavia, Salerno, Avigliana. Nel 2024 ha fatto tappa a Faenza per sostenere una terra ferita dall’alluvione e nel 2025 in Molise. Tra pochi giorni approda per la prima volta in Sardegna. «Sarà un’occasione unica per far conoscere ai camminatori di tutta Italia la bellezze dei Tacchi di Ulassai. Un territorio che per vocazione, paesaggio e comunità rappresenta perfettamente lo spirito del Social Trekking», spiegano gli organizzatori.

Le escursioni andranno incontro a un territorio pieno di grazia: il monte Tisiddu che sovrasta l’abitato, il canyon Sa Tappara con le sue alte falesie, l’altopiano di Taccu ricco di anfratti ipogei, l’area archeologica di Serbissi. Si potrà anche solo camminare per il paese alla ricerca delle tante tracce lasciate da Maria Lai. Sappiano gli aspiranti camminatori che l’evento è gratuito. Le visite ai musei e ai siti archeologici sono facoltative.

«Un’esperienza che unisce territorio e cultura: dagli incontri istituzionali focalizzati sul turismo outdoor e la sentieristica, fino a un ricco calendario di eventi. Si potrà spaziare tra proiezioni di film e presentazioni di libri, per poi concludere le giornate con il divertimento delle serate danzanti», spiega Simone Depau, uno degli organizzatori.

Arcobaleno

Nell’ultima giornata il Social trekking veste la bandiera arcobaleno e diventa tappa ufficiale della manifestazione nazionale “Giro d’Italia per la Pace”. «Cammineremo insieme per condividere e promuovere gli ideali di pace, accoglienza e fratellanza, unendo il cuore dell'Ogliastra al resto d'Italia in un unico grande abbraccio». Più di cento le iscrizioni già pervenute. I camminatori arriveranno da tutta Italia, pronti a legarsi alle montagne di Ulassai e alla sua gente in un abbraccio ideale.

Si può anche solo fare un pezzo di strada insieme, condividere un esperienza. Essere parte di una comunità in marcia. L'evento ha ottenuto il patrocinio di Comune, Gal Ogliastra, Pro Loco, Ulassai Turismo, area Archeologica di Serbissi. (si. l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA